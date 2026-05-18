Behörden: Vier Tote bei ukrainischem Angriff auf Russland

Moskau, 17. Mai (Reuters) - ⁠Bei einem groß angelegten ukrainischen Drohnenangriff auf Gebiete in Russland sind nach Angaben der dortigen Behörden mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Die Hauptstadt Moskau erlebte in der Nacht zum Sonntag den schwersten Angriff seit mehr als einem Jahr. In der gleichnamigen Oblast Moskau seien drei Menschen getötet worden, ‌ein weiteres Todesopfer sei in der Oblast Belgorod verzeichnet worden, teilten die Behörden am Sonntag mit.

Der Gouverneur der Oblast Moskau, Andrej Worobjow, sagte, eine Frau sei ums Leben gekommen, ⁠als ein Wohnhaus ⁠in Chimki nördlich der Hauptstadt getroffen worden sei. Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach einer weiteren Person. Zwei Männer seien im Dorf Pogorelki im Bezirk Mytischtschi getötet worden. Mehrere Wohnhochhäuser und Infrastruktureinrichtungen seien beschädigt worden, sagte Worobjow.

Die Luftabwehr habe seit Mitternacht 81 Drohnen zerstört, die auf Moskau zugesteuert seien, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Bürgermeister Sergei Sobjanin. ‌Damit handele es sich um den größten Angriff auf die ‌Hauptstadt seit über einem Jahr.

Sobjanin sagte, zwölf Menschen seien verletzt worden, vor allem in der Nähe des Eingangs zur Moskauer Ölraffinerie. Drei Häuser seien beschädigt worden. Die "Technik" der Raffinerie sei aber nicht in Mitleidenschaft ⁠gezogen worden, fügte der Bürgermeister hinzu.

Der Moskauer Flughafen Scheremetjewo, der größte des Landes, teilte mit, dass ‌Trümmer von Drohnen auf das Gelände gefallen seien. ⁠Schaden sei nicht entstanden.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, über Nacht und bis in den Morgen hinein seien 556 Drohnen über dem Land abgeschossen worden. Russland teilt stets nur mit, wie viele Geschosse abgefangen wurden, nicht wie viele die ukrainischen Streitkräfte auf Russland abgefeuert ‌haben. Ziel des ukrainischen Angriffes war auch die ⁠Oblast Belgorod. Sie grenzt an die Ukraine ⁠und liegt - wie auch die Oblast Moskau und die darin liegende Hauptstadt - im größeren Föderationskreis Zentralrussland.

Russland hatte seinerseits am Mittwoch und Donnerstag die Ukraine massiv angegriffen. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wurden mehr als 1500 Drohnen und Dutzende Raketen auf sein Land abgefeuert. Das wichtigste Ziel des russischen Angriffs war die Hauptstadt Kiew. Dort wurden beim Beschuss eines Wohnhauses nach ukrainischen Angaben 24 Menschen getötet, darunter drei Kinder, und rund 50 Menschen verletzt. Kiew erlebte den schwersten Angriff in diesem Jahr. Russland hatte am 24. Februar 2022 ⁠seine groß angelegte Invasion der Ukraine begonnen.

(Bericht von: Vladimir Soldatkin, Anton Kolodyazhnyy; geschrieben von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte))