Italienischer Konkurrent mit Offerte

Commerzbank-Führung rät Aktionären von UniCredit-Angebot ab

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Vorstand und Aufsichtsrat der Commerzbank raten den Aktionären der Bank, ihre Papiere nicht gegen Anteilsscheine der italienischen UniCredit einzutauschen. UniCredit biete den Aktionären keinen angemessenen ‌Aufschlag auf den Aktienkurs und habe "keinen nachvollziehbaren und belastbaren strategischen Plan für einen Zusammenschluss vorgelegt", bekräftigte die ⁠Commerzbank ⁠am Montag ihre Ablehnung in der offiziellen Stellungnahme, die sie zu der vor knapp zwei Wochen vorgelegten Offerte abgeben muss. Beide Gremien seien der Überzeugung, dass die Commerzbank mit ihrer eigenen Strategie mehr ‌Wert schaffen könne.

"Was die UniCredit als ‌Zusammenschluss bezeichnet, erweist sich als Restrukturierungsvorschlag, der massiv in unser bewährtes und profitables Geschäftsmodell eingreifen würde", sagte Vorstandschefin ⁠Bettina Orlopp. Die strategischen Pläne von UniCredit seien vage. ‌Aufsichtsratschef Jens Weidmann pflichtete Orlopp ⁠bei: "Die unausgereiften Vorstellungen der UniCredit bergen erhebliche Risiken und gefährden die auf Vertrauen und Verlässlichkeit aufgebauten Kundenbeziehungen der Commerzbank ebenso wie die Motivation ‌der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter."

Das ⁠Übernahmeangebot habe auch am ⁠Freitag mit rechnerisch 34,56 Euro unter dem Kurs der Commerzbank-Aktie von 36,48 Euro gelegen. Der Mittelwert der Kursziele von Analysten liege sogar bei 41,50 Euro. Das Angebot orientiere sich nur an der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestgegenleistung und sei "ein opportunistischer Versuch, Kontrolle zu erwerben".

Knapp 31 Euro je Aktie
Commerzbank-Übernahme: Wieso Unicredit nur so wenig bietet17.03.2026 · 08:43 Uhr · onvista
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