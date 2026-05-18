Dax-Widerstand 24.00 24.400 Dax-Unterstützung 23.400 23.600

Dax-Rückblick:

Das Fazit der jüngsten Betrachtung ("Feiertagsrally im Dax wird abverkauft - Unterstützung im Fokus") zum Dax vom vergangenen Freitag lautete wie folgt:

“Der Bereich um 24.000 Punkte fungiert aktuell (noch) als Horizontalunterstützung auf der Unterseite, die charttechnischen Strukturen sprechen allerdings eher für weiteren Abwärtsdruck. Sollte der Bereich um 24.000 Punkte erneut nachhaltig unterboten werden, wäre in der kommenden Handelswoche tendenziell eine neue Verkaufswelle in den mittleren 23.000er Bereich einzuplanen. Neue Kaufsignale entstehen erst wieder oberhalb der Marke von 24.600 Punkten, bis dahin dominieren vorerst die Abwärtsrisiken im deutschen Leitindex.“

Nach dem Unterschreiten der angesprochenen Unterstützungszone im Nachmittagshandel am vergangenen Freitag gab der Index zum Wochenstart direkt weiter nach und fiel heute im vorbörslichen Handel zeitweise deutlich unter die 23.700-Punkte-Marke.

Dax-Ausblick:

Mit Beginn des Xetra-Handels ab 9 Uhr kamen heute Morgen allerdings die Käufer zurück und schickten den Index direkt zurück an die 24.000er-Marke. Diese Zone fungiert aktuell als Horizontalwiderstand und dürfte die Käufer zunächst bremsen.

Kann der deutsche Leitindex dieses Level allerdings heute direkt wieder überwinden und sich oberhalb der runden Marke etablieren, wären in den kommenden Tagen weitere Zugewinne denkbar. Scheitern die Käufer hingegen im Bereich um 24.000 Punkte wäre, mit erneutem Verkaufsdruck zu rechnen. Das Zünglein an der Waage dürften - wie so oft in den vergangenen Wochen - die Schlagzeilen im Iran-Konflikt werden.