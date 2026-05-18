Dax startet mit Verlusten - Nahost-Krise belastet

Der Dax knüpft zu Wochenbeginn wegen der angespannten Nahost-Lage an seine Freitagsschwäche an. Der deutsche Leitindex verlor kurz nach dem Auftakt ein halbes Prozent auf 23.822 Punkte. Damit kommt er einer Unterstützungszone nahe, die der Charttechniker Martin Utschneider vom Broker Robomarkets bei 23.675 Punkten sieht. Indikationen hatten in der Nacht sogar schon knapp darunter gelegen.

Wieder einmal belasten anziehende Ölpreise das Stimmungsbild. Als Grund gelten wieder schärfere Töne zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten. "Für den Iran tickt die Uhr, und sie sollten sich besser SCHNELL bewegen, sonst wird von ihnen nichts mehr übrig bleiben", schrieb US-Präsident Donald Trump auf der Plattform Truth Social. Der US-Verbündete Israel stellt sich bereits auf einen möglichen Neubeginn der gemeinsamen Angriffe im Iran ein.

Belastend sind auch die Vorgaben, denn die Nahost-Sorgen prägten in Asien das Geschehen negativ. In den USA hatte die jüngste KI-Rally am Freitag eine Auszeit genommen, die Indizes hatten dort unterhalb ihres Standes zum europäischen Handelsschluss geschlossen.

Der MDax der mittelgroßen Werte sank am Montag noch etwas stärker als der Dax um 1,13 Prozent auf 31.008 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich ein Prozent tiefer bei 5.768 Zählern.

Rheinmetall profitiert von Kaufempfehlung

Für die zuletzt von Anlegern abverkauften Rheinmetall-Aktien gibt es am Montag einen Erholungsversuch. Nachdem sie jüngst nahe der 1100-Euro-Schwelle ein Tief seit einem Jahr markiert hatten, legten sie im frühen Xetra-Handel um 1,7 Prozent zu. Die Citigroup nutzte den Moment, dass die Aktien vom Rekord etwa 45 Prozent an Wert eingebüßt haben, um diese wieder zum Kauf zu empfehlen.

Das Sektorumfeld war derweil durchwachsen: Im Schlepptau von Rheinmetall ging es unter den deutschen Sektorwerten nur für Hensoldt um ein Prozent nach oben. Renk und TKMS bewegten sich mit dem schwächeren Marktumfeld im Minus. Von der Citigroup auf "Neutral" hochgestuft wurde außerdem Saab, die in Stockholm auch ein Prozent verloren.

Citigroup-Experte Charles Armitage geht davon aus, dass die jüngsten Kursrückgänge im gesamten Sektor maßgeblich von der Hoffnung auf ein Friedensabkommen in der Ukraine geprägt waren - nebst Bedenken an der Finanzierung steigender Verteidigungsausgaben in Europa. Beide Argumente seien nachvollziehbar, aber seiner Ansicht nach übertrieben.

Thyssenkrupp schließt Werk in USA

Der Industriekonzern Thyssenkrupp treibt den Umbau seiner Autozuliefer-Sparte weiter voran und schließt ein Werk in den USA. Die Produktion am Standort Terre Haute im Bundesstaat Indiana ‌solle bis spätestens Ende März 2027 eingestellt werden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Davon seien rund ⁠230 ⁠Mitarbeiter betroffen.

Die Herstellung von Fahrgestellen solle künftig am Standort Hamilton in Ohio gebündelt werden, der als Produktionsbasis weiterentwickelt und personell gestärkt werden soll. "Die Automobilindustrie verändert sich tiefgreifend", sagte Viktor Molnar, operativer Chef von ‌Thyssenkrupp Automotive Technology. Die Aktien verloren in den ersten Handelsminuten etwa ein Prozent.

Die ‌Schließung ist Teil einer umfassenden ⁠Neuausrichtung des Autoteile-Geschäfts. Thyssenkrupp hatte im Juni 2025 angekündigt, die Sparte neu zu strukturieren, um sie in den kommenden Jahren kapitalmarktfähig zu machen.

(Mit Material von dpa-afx)

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