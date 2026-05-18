DAX® - Zeitliche Nähe – unmittelbare Nachbarschaft

In diesem Kontext sehen sich Anlegerinnen und Anleger mit einem weiteren Problem konfrontiert. Die besten und die schlechtesten Handelstage liegen oftmals dicht beieinander. Gerade am Ende einer Baisse mit starken Kursverlusten kommt es oftmals zu einer „short squeeze“, die mit sehr starken Erholungstagen einhergeht. Das Lehrbuchspiel für dieses Phänomen stellt die Finanzmarktkrise dar. So kam es im Oktober 2008 zu drei der schwächsten Handelstage seit Beginn des Jahrtausends. Aber auch in der Top 10 der besten Handelstage der letzten 26 Jahre ist der Oktober 2008 doppelt vertreten. Die Covid19-Pandemie im März 2020 ist ein weiteres Beispiel, dass es oftmals eine (große) zeitliche Nähe zwischen den besten und den schlechtesten Handelstagen gibt. Spätestens jetzt wird klar, dass es sich bei der Analyse der DAX®-Performance ohne die schwächsten Handelstage um eine statistische Spielerei handelt. Der „Preis“ an den besten Tagen investiert zu sein, ist oftmals auch, einige sehr schwache Handelstage mitzunehmen. Mit trendfolgenden Strategien kappt man beides, was zur einer ruhigeren Kapitalkurve und einer geringeren Volatilität führt. Wir hoffen, wir konnten mit einigen Mythen in Sachen „Money Management“ aufräumen und generelles Interesse für das Thema wecken.

DAX® (Daily)

Quelle: Eigene Darstellung

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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