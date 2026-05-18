Dax zum Wochenstart schwach erwartet - Ölpreis steigt
Der Dax dürfte zu Wochenbeginn an den schwachen Freitag anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,8 Prozent tiefer auf 23.758 Punkte. Das Tief lag in der Nacht sogar unter 23.700 Punkten. Damit droht dem Dax ein Rutsch unter seine exponentielle 200-Tage-Linie. Das langfristige Trendbarometer läuft seit Wochen seitwärts und signalisiert damit die Richtungssuche im Dax - bei starken Ausschlägen in beide Richtungen.
In den USA hat die jüngste KI-Rally am Freitag zumindest eine Auszeit genommen. Der marktbreite S&P 500 und der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 kamen von ihren Rekorden zurück. Der Ölpreisanstieg und das enorm hohe Niveau von Anleiherenditen bremsten die Kauflaune. Diese Faktoren bestimmten am Morgen auch in Asien das Geschehen.
USA: Tech-Werte brechen nach Gipfel ein
Die wieder anziehenden Ölpreise haben am Freitag Inflationsängste geschürt und damit die US-Börsen belastet. Die Renditen am Anleihemarkt kletterten in die Höhe, was den jüngsten Rekordlauf an der Wall Street abrupt beendete. Allgemein wurden die Ergebnisse des Gipfeltreffens zwischen den USA und China mit Blick auf den Iran-Krieg mit Enttäuschung aufgenommen. Es bleibt jetzt dabei, dass die für den Welthandel wichtige Straße von Hormus faktisch geschlossen ist.
Die zuletzt noch im Zuge der Euphorie rund um Künstliche Intelligenz besonders stark gestiegenen, aber auch sehr konjunktursensiblen Technologiewerte verzeichneten nun Verluste. So fiel der Tech-Index Nasdaq 100 um rund 1,5 Prozent auf 29.125 Punkte. Das breit gefasste Börsenbarometer S&P 500 verlor knapp 1,2 Prozent auf 7.409 Zähler. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte rund ein Prozent auf 49.526 Punkte ein. Auf Wochensicht ergibt dies ein Minus von 0,17 Prozent.
Asien: Ölpreis und Konjunktursorgen belasten
In Asien haben die Aktienmärkte zum Wochenstart vor allem wegen der gestiegenen Ölpreise weiter nachgegeben. Neben den Belastungen durch den höheren Ölpreis drückten in China enttäuschende Konjunkturdaten auf die Stimmung. Sowohl der Einzelhandelsumsatz als auch die Industrieproduktion blieben hinter den Erwartungen zurück.
Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen verlor im dortigen späten Handel rund 0,4 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong etwas mehr als ein Prozent nachgab. In Tokio büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel knapp ein Prozent ein.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Nikkei 225
|60.884
|- 0,86 Prozent
|Hang Seng
|25.669
|- 1,13 Prozent
|CSI 300
|4.842
|- 0,36 Prozent
Renten
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|123,48
|- 0,07 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|3,11
|+ 0,065 Prozentpunkte
|10-jährige US-Anleihen
|4,62
|+ 0,032 Prozentpunkte
Devisen
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,1621
|- 0,04 Prozent
|Dollar in Yen
|158,98
|+ 0,13 Prozent
|Euro in Yen
|184,74
|+ 0,09 Prozent
Rohöl
Umstufungen von Aktien
- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 80 (52) EUR - 'BUY'
- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 62,10 (59,80) EUR - 'NEUTRAL'
- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 290 (235) EUR - 'BUY'
- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 5,50 (5) EUR - 'NEUTRAL'
- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DOUGLAS AUF 10,50 (12) EUR - 'NEUTRAL'
- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GRAND CITY PROPERTIES AUF 9,80 (10,60) EUR - 'NEUTRAL'
- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 215 (164) EUR - 'BUY'
- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SUSS MICROTEC AUF 109 (58) EUR - 'BUY'
- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 590 (655) EUR - 'OVERWEIGHT'
- KEEFE, BRUYETTE & WOODS SENKT COMMERZBANK AUF 'MARKET PERFORM' - ZIEL 39 EUR
- WDH/LBBW HEBT ZIEL FÜR PROGRESS WERK OBERKIRCH AG AUF 28 (23) EUR - 'HALTEN'
(mit Material von dpa-AFX)
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