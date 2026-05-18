Dax zum Wochenstart schwach erwartet - Ölpreis steigt

Der Dax dürfte zu Wochenbeginn an den schwachen Freitag anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,8 Prozent tiefer auf 23.758 Punkte. Das Tief lag in der Nacht sogar unter 23.700 Punkten. Damit droht dem Dax ein Rutsch unter seine exponentielle 200-Tage-Linie. Das langfristige Trendbarometer läuft seit Wochen seitwärts und signalisiert damit die Richtungssuche im Dax - bei starken Ausschlägen in beide Richtungen.

In den USA hat die jüngste KI-Rally am Freitag zumindest eine Auszeit genommen. Der marktbreite S&P 500 und der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 kamen von ihren Rekorden zurück. Der Ölpreisanstieg und das enorm hohe Niveau von Anleiherenditen bremsten die Kauflaune. Diese Faktoren bestimmten am Morgen auch in Asien das Geschehen.

USA: Tech-Werte brechen nach Gipfel ein

Die wieder anziehenden Ölpreise haben am Freitag Inflationsängste geschürt und damit die US-Börsen belastet. Die Renditen am Anleihemarkt kletterten in die Höhe, was den jüngsten Rekordlauf an der Wall Street abrupt beendete. Allgemein wurden die Ergebnisse des Gipfeltreffens zwischen den USA und China mit Blick auf den Iran-Krieg mit Enttäuschung aufgenommen. Es bleibt jetzt dabei, dass die für den Welthandel wichtige Straße von Hormus faktisch geschlossen ist.

Die zuletzt noch im Zuge der Euphorie rund um Künstliche Intelligenz besonders stark gestiegenen, aber auch sehr konjunktursensiblen Technologiewerte verzeichneten nun Verluste. So fiel der Tech-Index Nasdaq 100 um rund 1,5 Prozent auf 29.125 Punkte. Das breit gefasste Börsenbarometer S&P 500 verlor knapp 1,2 Prozent auf 7.409 Zähler. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte rund ein Prozent auf 49.526 Punkte ein. Auf Wochensicht ergibt dies ein Minus von 0,17 Prozent.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 49.526 - 1,07 Prozent S&P 500 7.409 - 1,24 Prozent Nasdaq 29.125 - 1,54 Prozent

Asien: Ölpreis und Konjunktursorgen belasten

In Asien haben die Aktienmärkte zum Wochenstart vor allem wegen der gestiegenen Ölpreise weiter nachgegeben. Neben den Belastungen durch den höheren Ölpreis drückten in China enttäuschende Konjunkturdaten auf die Stimmung. Sowohl der Einzelhandelsumsatz als auch die Industrieproduktion blieben hinter den Erwartungen zurück.

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen verlor im dortigen späten Handel rund 0,4 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong etwas mehr als ein Prozent nachgab. In Tokio büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel knapp ein Prozent ein.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 60.884 - 0,86 Prozent Hang Seng 25.669 - 1,13 Prozent CSI 300 4.842 - 0,36 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 123,48 - 0,07 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,11 + 0,065 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,62 + 0,032 Prozentpunkte

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung Euro in Dollar 1,1621 - 0,04 Prozent Dollar in Yen 158,98 + 0,13 Prozent Euro in Yen 184,74 + 0,09 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 111,28 USD + 2,02 USD WTI 107,62 USD + 2,20 USD

Umstufungen von Aktien

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 80 (52) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 62,10 (59,80) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 290 (235) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 5,50 (5) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DOUGLAS AUF 10,50 (12) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GRAND CITY PROPERTIES AUF 9,80 (10,60) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 215 (164) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SUSS MICROTEC AUF 109 (58) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 590 (655) EUR - 'OVERWEIGHT'

- KEEFE, BRUYETTE & WOODS SENKT COMMERZBANK AUF 'MARKET PERFORM' - ZIEL 39 EUR

- WDH/LBBW HEBT ZIEL FÜR PROGRESS WERK OBERKIRCH AG AUF 28 (23) EUR - 'HALTEN'

(mit Material von dpa-AFX)

Noch mehr onvista? Abonniere jetzt unseren Youtube-Kanal und verpass kein neues Börsen-Video mehr.