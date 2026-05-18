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Dividendenkalender heute, 18.05.2026

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Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 18. Mai 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
Air LiquideEndgültiges ex-Dividenden Datum
Banca Monte dei Paschi di SienaEndgültiges ex-Dividenden Datum
BNP ParibasEndgültiges ex-Dividenden Datum
Carnival Corp. (AIDA)Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
Deutsche LufthansaEndgültiges Dividenden Datum
EniVierteljährliches ex-Dividenden Datum
FraportEndgültiges Dividenden Datum
Hoeegh AutolinersVierteljährliches ex-Dividenden Datum
HOLCIMSonder ex-Dividenden Datum
Intesa SanpaoloEndgültiges ex-Dividenden Datum
K+SEndgültiges Dividenden Datum
Kla-TencorVierteljährliches ex-Dividenden Datum
ThalesEndgültiges ex-Dividenden Datum
UPSVierteljährliches ex-Dividenden Datum
WienerbergerEndgültiges Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Lufthansa
Carnival Corp. (AIDA)
K+S
Wienerberger
Eni
Hoeegh Autoliners
BNP Paribas
Air Liquide
Intesa Sanpaolo
Fraport
UPS
Kla-Tencor
Thales
Banca Monte dei Paschi di Siena
HOLCIM

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