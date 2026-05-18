Singapur, ⁠18. Mai (Reuters) - Nach einem Drohnenangriff auf ein Atomkraftwerk in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) haben die Ölpreise am Montag angezogen. ‌Die Nordseesorte Brent verteuerte sich um 1,32 Prozent auf 110,70 Dollar je ⁠Barrel. ⁠Das US-Öl WTI stieg um 1,75 Prozent auf 107,26 Dollar. Zuvor hatten Behörden der VAE mitgeteilt, sie untersuchten die Herkunft des Angriffs auf das ‌Kernkraftwerk Barakah und behielten sich ‌das Recht vor, auf derartige "terroristische Angriffe" zu reagieren. Zudem fing Saudi-Arabien nach ⁠eigenen Angaben drei aus dem irakischen Luftraum ‌eingedrungene Drohnen ab. ⁠Die Vorfälle schüren Sorgen vor einer Eskalation im Nahen Osten. Die Bemühungen zur Beendigung des US-israelischen Krieges ‌gegen den ⁠Iran waren zuletzt ins ⁠Stocken geraten. In der vergangenen Woche waren die Ölpreise um mehr als sieben Prozent gestiegen, da Hoffnungen auf ein Friedensabkommen gesunken waren.

(Bericht von Florence Tan, geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)