Ein Todesopfer und 30 Verletzte bei russischen Angriffen

18. Mai (Reuters) - ⁠Bei russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf die Ukraine hat es laut Behördenangaben in der Nacht zu Montag ein Todesopfer und mehr als 30 Verletzte gegeben. Berichten der zuständigen Regionalgouverneure auf Telegram zufolge wurde im südukrainischen Cherson eine Person getötet, neun weitere Menschen erlitten hier Verletzungen. Die Großstadt ‌Dnipro war demnach Ziel eines Raketenangriffs, bei dem 18 Menschen verletzt wurden. Darunter seien zwei Kinder im Alter von zwei und zehn Jahren, erklärte Regionalgouverneur Oleksandr Hanscha. In ⁠Odessa am Schwarzen ⁠Meer trafen Drohnen unter anderem Wohngebäude, eine Schule und einen Kindergarten. Auch Russland meldete neue Drohnenangriffe aus der Ukraine.

Laut dem ukrainischen Militär griff Russland in der Nacht mit 524 Drohnen und 22 Raketen an. Davon konnten 503 Drohnen und vier Raketen unschädlich gemacht werden, wie die Luftwaffe auf Telegram mitteilte. Hauptziel seien Dnipro und Umgebung gewesen. Bei den ‌Attacken auf die Stadt im Südosten des Landes wurden ‌ein elfjähriger Junge und ein 59-jähriger Mann verletzt, wie der Leiter der lokalen Militärverwaltung, Serhij Lyssak, erklärte. Aus der Region Saporischschja wurden drei Verletzte gemeldet.

In Russland wurden einem Bericht der Nachrichtenagentur Interfax ⁠zufolge die Regionen Rostow und Belgorod im Süden des Landes Ziel ukrainischer Angriffe. Hier seien ‌in der Nacht Drohnen abgeschossen worden, berichtete Interfax ⁠unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Details wurden von dort zunächst nicht mitgeteilt. Laut dem Gouverneur der Region Rostow, Juri Sljussar, war die Luftabwehr unter anderem über der Hafenstadt Taganrog am Asowschen Meer aktiv.

Am Sonntag waren bei ukrainischen Drohnenangriffen ‌laut russischen Behörden mindestens vier Menschen getötet ⁠worden, darunter drei in der Region Moskau. ⁠Die Hauptstadt erlebte den schwersten Angriff seit mehr als einem Jahr. Die Berichte vom Kampfgeschehen ließen sich von der Nachrichtenagentur Reuters nicht unabhängig überprüfen. Beide Seiten weisen den Vorwurf zurück, gezielt Zivilisten anzugreifen.

In der vergangenen Woche hat Russland einem Agenturbericht zufolge insgesamt mindestens 3124 ukrainische Drohnen abgefangen oder zerstört. Wie die staatliche Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf Daten des Verteidigungsministeriums meldete, waren es am Sonntag mit 1054 Drohnen die meisten der vergangenen Woche. Der überwiegende Teil sei über dem europäischen Teil Russlands unschädlich gemacht worden.

(Bericht ⁠von Jekaterīna Golubkova und Anna Pruchnicka, geschrieben von Elke Ahlswedem redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)