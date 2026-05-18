EQS-Adhoc: Mountain Alliance AG gelingt erfolgreiche Platzierung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage zum Ausbau des Portfolios im Bereich Defence Tech

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Mountain Alliance AG gelingt erfolgreiche Platzierung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage zum Ausbau des Portfolios im Bereich Defence Tech



18.05.2026 / 13:11 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)Nr.596/2014

Mountain Alliance AG gelingt erfolgreiche Platzierung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage zum Ausbau des Portfolios im Bereich Defence Tech

München, 18. Mai 2026 – Die Mountain Alliance AG (MA) hat die am 30. April 2026 beschlossene Kapitalerhöhung zum Ausbau des Portfolios im Bereich Defense Tech mit einem Bruttoemissionsvolumen von EUR 1,6 Mio. erfolgreich platziert.

Insgesamt wurden mit der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 600.000 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien zum Ausgabebetrag von EUR 2,60 pro Aktie im Rahmen einer Privatplatzierung ausgegeben. Der Ausgabebetrag entspricht dem Kurs der Aktie der Gesellschaft am Tag der Festlegung des Ausgabebetrages. Das Grundkapital der Gesellschaft wird mit Eintragung der Kapitalerhöhung von EUR 7.569.205 auf EUR 8.169.205 durch Ausgabe von 600.000 neuen Aktien erhöht (dies entspricht 7,9 Prozent des bisherigen Grundkapitals).

Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2025 gewinnberechtigt. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft im Mittelstandssegment m:access der Börse München ist nach der ordentlichen Hauptversammlung 2026 vorgesehen.



Kontakt:

Mountain Alliance AG

Dr. Hans Ulrich Tetzner

Vorstand

Theresienstr. 40

80333 München

e-mail: tetzner@mountain-alliance.de

www.mountain-alliance.de

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Investor Relations

Bahnhofstr. 98

82166 Gräfelfing/München

phone: +49 89 1250903-30

e-mail: sh@crossalliance.de

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