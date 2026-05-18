EQS-Adhoc: MPH Health Care AG:
EQS-Ad-hoc: MPH Health Care AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Dividenden
MPH Health Care AG:
18.05.2026 / 12:43 CET/CEST
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MPH Health Care AG: Aufsichtsrat stellt Jahresabschluss 2025 fest. Dividendenvorschlag in Höhe von EUR 5,00 je Aktie
Berlin, 18.05.2026 – Der Aufsichtsrat der MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03) hat in seiner heutigen Bilanzsitzung den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss und den Konzernabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 gemäß §§ 171, 172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt.
Aufsichtsrat und Vorstand haben heute beschlossen, der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von EUR 5,00 je dividendenberechtigte Aktie vorzuschlagen.
Der Geschäftsbericht 2025 der MPH Health Care AG wird voraussichtlich am 27. Mai 2026 veröffentlicht.
Kontakt:
Patrick Brenske, Vorstand
Corporate Communications
E-Mail: ir@mph-ag.de
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|MPH Health Care AG
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|E-Mail:
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|www.mph-ag.de
|ISIN:
|DE000A289V03
|WKN:
|A289V0
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