EQS-Adhoc: PWO AG: PWO AG bestellt Carlo Lazzarini für weitere fünf Jahre zum Mitglied des Vorstands und dessen Vorsitzenden

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EQS-Ad-hoc: PWO AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
PWO AG: PWO AG bestellt Carlo Lazzarini für weitere fünf Jahre zum Mitglied des Vorstands und dessen Vorsitzenden

18.05.2026 / 11:34 CET/CEST
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PWO AG bestellt Carlo Lazzarini für weitere fünf Jahre zum Mitglied des Vorstands und dessen Vorsitzenden

Oberkirch, 18. Mai 2026 – Der Aufsichtsrat der PWO AG hat heute einstimmig beschlossen, Carlo Lazzarini mit Wirkung zum 1. Januar 2027 erneut für die Dauer von 5 Jahren zum Mitglied des Vorstands der PWO AG zu bestellen und ihn in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzenden zu bestätigen.

PWO AG
Der Vorstand

Kontakt:
Lukas Daucher
Investor Relations & Corporate Communications
T. +49 7802 84 - 282
M. ir@pwo-group.com

PWO AG
Industriestraße 8
77704 Oberkirch
pwo-group.com

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Fax:+49 (0)7802 84-789
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