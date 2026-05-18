EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

18.05.2026 / 11:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
18. Mai 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 11. Mai 2026 bis einschließlich 15. Mai 2026 wurden insgesamt 787.991 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datumzurückgekaufte Aktien (Stück)Durchschnittspreis (€)Kurswert Gesamt (€)Handelsplatz (MIC code)
11.05.202642.34747,14361.996.390,03Xetra
11.05.202635.23147,13881.660.747,06CBOE Europe (CEUX)
11.05.20265.58147,1588263.193,26Turquoise Europe (TQEX)
11.05.20267.20747,0896339.374,75Aquis Europe (AQEU)
12.05.202666.77747,43163.167.339,95Xetra
12.05.202635.03847,52981.665.349,13CBOE Europe (CEUX)
12.05.20266.99047,5331332.256,37Turquoise Europe (TQEX)
12.05.20265.73647,4514272.181,23Aquis Europe (AQEU)
13.05.2026104.75747,34234.959.437,32Xetra
13.05.202657.24947,32762.709.457,77CBOE Europe (CEUX)
13.05.202615.57547,3067736.801,85Turquoise Europe (TQEX)
13.05.20267.06247,2979334.017,77Aquis Europe (AQEU)
14.05.202626.98247,92831.293.201,39Xetra
14.05.202624.66647,91711.181.923,19CBOE Europe (CEUX)
14.05.20266.84447,9045327.858,40Turquoise Europe (TQEX)
14.05.20262.79547,9240133.947,58Aquis Europe (AQEU)
15.05.2026199.33946,87439.343.876,09Xetra
15.05.2026103.99146,88344.875.451,65CBOE Europe (CEUX)
15.05.202618.67846,8971875.944,03Turquoise Europe (TQEX)
15.05.202615.14646,8639709.800,63Aquis Europe (AQEU)
Gesamt787.991
 		47,181437.178.549,45
 		 
     
     

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
2. April 2026 bis einschließlich 15. Mai 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.788.096 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

18.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
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