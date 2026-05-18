EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
18.05.2026 / 16:05 CET/CEST
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Symrise AG
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Erwerb eigener Aktien / 14.Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 12. Mai 2026 bis einschließlich 15. Mai 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 98.112 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.
Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:
|Datum
|Anzahl der erworbenen Aktien
|% Anteil am Grundkapital
|Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)
|Erworbenes Volumen (in EUR)
|Handelsplatz
(MIC-Code)
|12.05.2026
|6
|0,00%
|73,1400
|439
|AQEU
|12.05.2026
|1.066
|0,00%
|73,3129
|78.152
|CEUX
|12.05.2026
|30
|0,00%
|73,1540
|2.195
|TQEX
|12.05.2026
|2.010
|0,00%
|73,3002
|147.333
|XETA
|13.05.2026
|2.891
|0,00%
|73,7570
|213.231
|AQEU
|13.05.2026
|10.546
|0,01%
|73,7506
|777.774
|CEUX
|13.05.2026
|1.348
|0,00%
|73,7726
|99.445
|TQEX
|13.05.2026
|14.215
|0,01%
|73,7281
|1.048.045
|XETA
|14.05.2026
|2.186
|0,00%
|74,0941
|161.970
|AQEU
|14.05.2026
|5.871
|0,00%
|74,0966
|435.021
|CEUX
|14.05.2026
|1.489
|0,00%
|74,0981
|110.332
|TQEX
|14.05.2026
|8.454
|0,01%
|74,0863
|626.326
|XETA
|15.05.2026
|4.929
|0,00%
|73,7999
|363.760
|AQEU
|15.05.2026
|14.450
|0,01%
|73,8261
|1.066.787
|CEUX
|15.05.2026
|1.696
|0,00%
|73,8134
|125.188
|TQEX
|15.05.2026
|26.925
|0,02%
|73,8258
|1.987.760
|XETA
|Gesamt
|98.112
|0,07%
|73,8315
|7.243.756
Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 15. Mai 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf2.118.191 Aktien.
Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.
Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/
Holzminden, 18. Mai 2026
Symrise AG
Der Vorstand
18.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Symrise AG
|Mühlenfeldstraße 1
|37603 Holzminden
|Deutschland
|Internet:
|www.symrise.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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