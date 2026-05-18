EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

18.05.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 14.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 12. Mai 2026 bis einschließlich 15. Mai 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 98.112 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
12.05.202660,00%73,1400439AQEU
12.05.20261.0660,00%73,312978.152CEUX
12.05.2026300,00%73,15402.195TQEX
12.05.20262.0100,00%73,3002147.333XETA
13.05.20262.8910,00%73,7570213.231AQEU
13.05.202610.5460,01%73,7506777.774CEUX
13.05.20261.3480,00%73,772699.445TQEX
13.05.202614.2150,01%73,72811.048.045XETA
14.05.20262.1860,00%74,0941161.970AQEU
14.05.20265.8710,00%74,0966435.021CEUX
14.05.20261.4890,00%74,0981110.332TQEX
14.05.20268.4540,01%74,0863626.326XETA
15.05.20264.9290,00%73,7999363.760AQEU
15.05.202614.4500,01%73,82611.066.787CEUX
15.05.20261.6960,00%73,8134125.188TQEX
15.05.202626.9250,02%73,82581.987.760XETA
Gesamt98.1120,07%73,83157.243.756 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 15. Mai 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf2.118.191 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 18. Mai 2026

Symrise AG

Der Vorstand

18.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
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