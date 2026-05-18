EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Bernd Spies, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.05.2026 / 15:03 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Bernd
Nachname(n):Spies

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft

b) LEI

5299001GRRO0Z25YZT52 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000KBX1006

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
103,2 EUR18 EUR
103,4 EUR64 EUR
103,4 EUR89 EUR
103,3 EUR62 EUR
102,8 EUR5 EUR
102,8 EUR1 EUR
102,8 EUR65 EUR
102,8 EUR3 EUR
102,7 EUR11 EUR
102,7 EUR14 EUR
102,8 EUR22 EUR
102,7 EUR6 EUR
102,7 EUR4 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
37.545,70 EUR364,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

15.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

18.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
Moosacher Strasse 80
80809 München
Deutschland
Internet:ir.knorr-bremse.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

104964 18.05.2026 CET/CEST

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