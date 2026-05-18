EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Bernd Spies, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



18.05.2026 / 15:03 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Bernd Nachname(n): Spies

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft

b) LEI

5299001GRRO0Z25YZT52

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000KBX1006

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 103,2 EUR 18 EUR 103,4 EUR 64 EUR 103,4 EUR 89 EUR 103,3 EUR 62 EUR 102,8 EUR 5 EUR 102,8 EUR 1 EUR 102,8 EUR 65 EUR 102,8 EUR 3 EUR 102,7 EUR 11 EUR 102,7 EUR 14 EUR 102,8 EUR 22 EUR 102,7 EUR 6 EUR 102,7 EUR 4 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 37.545,70 EUR 364,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

15.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft Moosacher Strasse 80 80809 München Deutschland Internet: ir.knorr-bremse.com

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