EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Marc Llistosella, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
18.05.2026 / 13:24 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Marc
|Nachname(n):
|Llistosella
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
b) LEI
|5299001GRRO0Z25YZT52
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000KBX1006
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|103,20 EUR
|47 EUR
|103,30 EUR
|174 EUR
|102,60 EUR
|161 EUR
|103,00 EUR
|175 EUR
|103,20 EUR
|183 EUR
|102,90 EUR
|175 EUR
|103,30 EUR
|292 EUR
|103,20 EUR
|152 EUR
|103,10 EUR
|186 EUR
|102,70 EUR
|100 EUR
|102,80 EUR
|104 EUR
|102,70 EUR
|326 EUR
|102,60 EUR
|21 EUR
|102,40 EUR
|84 EUR
|102,20 EUR
|157 EUR
|102,70 EUR
|83 EUR
|102,80 EUR
|9 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|102,915 EUR
|249.980,20 EUR
e) Datum des Geschäfts
|15.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
|Moosacher Strasse 80
|80809 München
|Deutschland
|Internet:
|ir.knorr-bremse.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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