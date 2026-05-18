EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Marc Llistosella, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.05.2026 / 13:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Marc
Nachname(n):Llistosella

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft

b) LEI

5299001GRRO0Z25YZT52 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000KBX1006

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
103,20 EUR47 EUR
103,30 EUR174 EUR
102,60 EUR161 EUR
103,00 EUR175 EUR
103,20 EUR183 EUR
102,90 EUR175 EUR
103,30 EUR292 EUR
103,20 EUR152 EUR
103,10 EUR186 EUR
102,70 EUR100 EUR
102,80 EUR104 EUR
102,70 EUR326 EUR
102,60 EUR21 EUR
102,40 EUR84 EUR
102,20 EUR157 EUR
102,70 EUR83 EUR
102,80 EUR9 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
102,915 EUR249.980,20 EUR

e) Datum des Geschäfts

15.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

18.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
Moosacher Strasse 80
80809 München
Deutschland
Internet:ir.knorr-bremse.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

104950 18.05.2026 CET/CEST

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