EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Marc Llistosella, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



18.05.2026 / 16:33 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Marc Nachname(n): Llistosella

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Berichtigung

Aggregierte Informationen angepasst

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft

b) LEI

5299001GRRO0Z25YZT52

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000KBX1006

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 103,20 EUR 4.850,40 EUR 103,30 EUR 17.974,20 EUR 102,60 EUR 8.310,60 EUR 102,60 EUR 8.208,00 EUR 103,00 EUR 18.025,00 EUR 103,20 EUR 5.985,60 EUR 103,20 EUR 12.900,00 EUR 102,90 EUR 9.055,20 EUR 102,90 EUR 8.952,30 EUR 103,30 EUR 11.466,30 EUR 103,30 EUR 18.697,30 EUR 103,20 EUR 15.686,40 EUR 103,10 EUR 19.176,60 EUR 102,70 EUR 10.270,00 EUR 102,80 EUR 10.691,20 EUR 102,70 EUR 17.150,90 EUR 102,70 EUR 16.329,30 EUR 102,60 EUR 2.154,60 EUR 102,40 EUR 8.601,60 EUR 102,20 EUR 2.861,60 EUR 102,20 EUR 2.861,60 EUR 102,20 EUR 2.963,80 EUR 102,20 EUR 7.358,40 EUR 102,70 EUR 6.572,80 EUR 102,70 EUR 1.951,30 EUR 102,80 EUR 925,20 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 102,92 EUR 249.980,20 EUR

e) Datum des Geschäfts

15.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

18.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft Moosacher Strasse 80 80809 München Deutschland Internet: ir.knorr-bremse.com

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