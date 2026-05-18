EQS-DD: Viromed Medical AG: Uwe Perbandt, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
18.05.2026 / 18:00 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Uwe
|Nachname(n):
|Perbandt
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Viromed Medical AG
b) LEI
|894500XR05MYCVCCR171
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A40ZVN7
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|6,70 EUR
|20.106,35 EUR
|7,05 EUR
|705,00 EUR
|6,70 EUR
|6.700,00 EUR
|6,67 EUR
|333,80 EUR
|6,45 EUR
|12.900,00 EUR
|6,70 EUR
|1.862,60 EUR
|7,10 EUR
|1.420,00 EUR
|6,60 EUR
|6.600,00 EUR
|6,65 EUR
|2.241,05 EUR
|6,70 EUR
|1.386,90 EUR
|7,00 EUR
|7.000,00 EUR
|6,50 EUR
|1.625,00 EUR
|7,05 EUR
|1.762,50 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|6,68 EUR
|64.643,20 EUR
e) Datum des Geschäfts
|13.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Viromed Medical AG
|Hauptstraße 105
|25462 Rellingen
|Deutschland
|Internet:
|https://www.viromed-medical-ag.de/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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