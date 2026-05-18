EQS-News: Jahresfinanzbericht 2025
EQS-News: Raiffeisen-Landesbank Tirol AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Hauptversammlung
Jahresfinanzbericht 2025
18.05.2026 / 15:01 CET/CEST
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Hiermit gibt die Raiffeisen-Landesbank Tirol AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht wurden:
Bericht: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 Abs.1 BörseG, Sprache: Deutsch, Veröffentlichungsdatum: 18.05.2026, Veröffentlichungsort:
www.rlb-tirol.at/geschaeftsbericht-2025
Rückfragehinweis: Raiffeisen-Landesbank Tirol AG, Mag. Georg Kleinmayer, Compliance (
)
18.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Raiffeisen-Landesbank Tirol AG
|Adamgasse 1-7
|6020 Innsbruck
|Österreich
|Telefon:
|+43 512 5305 0
|ISIN:
|AT0000A2VD94
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2329234
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|EQS News-Service
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