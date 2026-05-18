EQS-News: Viromed Medical AG schließt exklusive Vertriebskooperation mit NEBU-TEC für PulmoPlas® mit Fokus auf veterinärmedizinische Anwendungen

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Viromed Medical AG schließt exklusive Vertriebskooperation mit NEBU-TEC für PulmoPlas® mit Fokus auf veterinärmedizinische Anwendungen



18.05.2026 / 12:12 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG

Viromed Medical AG schließt exklusive Vertriebskooperation mit NEBU-TEC für PulmoPlas® mit Fokus auf veterinärmedizinische Anwendungen

Rellingen, 18. Mai 2026 – Die Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A40ZVN7), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, ist eine weltweite Vertriebskooperation mit der NEBU-TEC International med. Produkte Eike Kern GmbH („NEBU-TEC“) eingegangen. Gegenstand der Zusammenarbeit ist die Kombination von PulmoPlas® mit der Vernebelungstechnologie von NEBU-TEC. Die Kooperation umfasst weltweit exklusive Vertriebsrechte für veterinärmedizinische Anwendungen und stärkt die internationale Vermarktungsbasis der innovativen Produktlösungen basierend auf der Kaltplasmatechnologie von Viromed.

Als innovatives und global tätiges Medizintechnik-Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt NEBU-TEC moderne Inhalationsgeräte für die Human- und Veterinärmedizin. Mit 30 Jahren Erfahrung in der Aerosolmedizin verbindet das Unternehmen fundiertes Ingenieurswissen, eigene Gerätelinien und ein umfassendes Portfolio an geistigem Eigentum, um den globalen Gesundheitsbedürfnissen in verschiedenen Bereichen gerecht zu werden.

Im Rahmen der Kooperation wird die Kaltplasmatechnologie von Viromed mit den Inhalations- und Vernebelungslösungen von NEBU-TEC zusammengeführt. Ziel ist es, neue therapeutische Anwendungen bei Atemwegserkrankungen zu erschließen. Ein erster Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf dem veterinärmedizinischen Einsatz von PulmoPlas® bei Lungenerkrankungen von Pferden. Damit adressiert Viromed im Bereich der Veterinärmedizin einen Markt mit erheblichem Potenzial. Gerade im europäischen Pferdemarkt sowie im Pferdesport besteht ein hoher Bedarf an wirksamen und praktikablen Lösungen für Atemwegserkrankungen. Diese Erkrankungen sind weit verbreitet und betreffen einen erheblichen Anteil der Pferdepopulation. Der Vertriebsstart von PulmoPlas® vet ist noch im Jahr 2026 vorgesehen. Eine Zulassung in diesem Bereich ist nicht notwendig.

Bei den von NEBU-TEC eingesetzten Geräten handelt es sich um Medizinprodukte der Klasse IIa gemäß der EU Medical Device Regulation (MDR). Damit ist der künftige Einsatz der Geräte beim Menschen im Zusammenhang mit dem PulmoPlas® med möglich.

Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG, erklärt: „Die Kooperation mit NEBU-TEC stellt einen wichtigen Schritt für die internationale Vermarktung unserer PulmoPlas®-Plattform dar. Die Verbindung unserer Kaltplasmatechnologie mit der Vernebelungsexpertise von NEBU-TEC eröffnet uns neue Einsatzmöglichkeiten in der Veterinärmedizin und perspektivisch auch für Anwendungen in der Humanmedizin. Wir sehen hier ein attraktives Marktpotenzial für diesen innovativen Ansatz.“

Eike Kern, Geschäftsführerin von NEBU-TEC, betont: „Die Kombination aus inhalativer Applikation und Kaltplasma eröffnet neue therapeutische Möglichkeiten. Mit der Bündelung komplementärer Technologien schaffen wir innovative und sichere Konzepte für die Behandlung von Tier und Mensch – wirksam, sicher und zukunftsweisend.“

Mit der getroffenen Vereinbarung baut Viromed seine strategischen Partnerschaften im Bereich der Kaltplasmatechnologie weiter aus. Gleichzeitig schafft das Unternehmen die Voraussetzungen, PulmoPlas® in weiteren internationalen Märkten und zusätzlichen Anwendungsfeldern zu positionieren.

Über die Viromed Medical AG

Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %-ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren.

www.viromed-medical-ag.de

Über NEBU-TEC

Die NEBU-TEC International med. Produkte Eike Kern GmbH ist ein Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Elsenfeld und spezialisiert auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb moderner Inhalationsgeräte für die Human- und Veterinärmedizin. Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung in der Aerosolmedizin und bietet Vernebelungslösungen für den Einsatz in professionellen Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie in der häuslichen Anwendung.

www.nebu-tec.de

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