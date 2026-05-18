EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE

Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



18.05.2026 / 17:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Uber Technologies, Inc.

1725 3rd Street

San Francisco, CA 94158

Vereinigte Staaten von Amerika

An den Vorstand der

Delivery Hero SE

Oranienburger Straße 70

10117 Berlin

18. Mai 2026

Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 18. Mai 2026 haben wir, die Uber Technologies, Inc., Ihnen gemäß §§ 33 Abs. 1, 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil an der Delivery Hero SE („Delivery Hero SE“ oder „Emittent“), Oranienburger Straße 70, 10117 Berlin, den wir mittelbar über die SMB Holding Corporation, eine Gesellschaft nach dem Recht des US-Bundesstaates Delaware („SMB Holding Corporation“), einer direkten hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Uber Technologies, Inc., ebenfalls eine Gesellschaft nach dem Recht des US-Bundesstaates Delaware (einzeln oder gemeinsam mit der SMB Holding Corporation „Uber“), halten, am 12. Mai 2026 die Schwelle von 10 % überschritten hat, und dass unser mittelbarer Stimmrechtsanteil aus Aktien ca. 19,50 % betrug, was, bezogen auf eine Gesamtzahl von 303.765.679 Stimmrechten, 59.234.308 mittelbar gehaltenen Stimmrechten entspricht.

Uber als Mutterunternehmen macht hiermit von der Konzernmeldung Gebrauch, wodurch ihr Tochterunternehmen, die SMB Holding Corporation, von ihrer Meldepflicht befreit ist.

Vor diesem Hintergrund teilen wir hiermit gemäß § 43 Abs. 1 WpHG nachfolgende zusätzliche Angaben mit, welche die gegenwärtigen Absichten von Uber widerspiegeln:

Mit dem Erwerb verfolgte Ziele:

Der Erwerb von Stimmrechten an der Delivery Hero SE verfolgt finanzielle und strategische Ziele.

Es ist möglich, dass Uber innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte an der Delivery Hero SE durch Käufe oder auf sonstige Weise erwirbt oder Aktien an der Delivery Hero SE veräußert; derzeit hat Uber jedoch nicht die Absicht, 30 % oder mehr der Stimmrechte des Emittenten zu erwerben.



Uber überprüft seine Beteiligungen an Unternehmen, einschließlich der Beteiligung an dem Emittenten, regelmäßig und beabsichtigt, seine Beteiligung an dem Emittenten von Zeit zu Zeit auf der Grundlage verschiedener Faktoren zu bewerten, darunter unter anderem die Geschäftsentwicklung, die Finanzlage, die Ertragslage und die Geschäftsaussichten des Emittenten, die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen sowie die Markt- und Branchenbedingungen, ferner sonstige Entwicklungen und anderweitige Investitionsmöglichkeiten, die Uber und dem Emittenten zur Verfügung stehen. Uber beabsichtigt, den Wert seiner Beteiligung an dem Emittenten zu maximieren. Sofern Uber zu der Auffassung gelangt, dass ein weiteres Investment in dem Emittenten attraktiv ist, kann Uber Aktien oder sonstige Wertpapiere des Emittenten oder Anteile an den Vermögenswerten oder Geschäftsbereichen des Emittenten erwerben (oder deren Erwerb anstreben). Gleichermaßen kann Uber den Entschluss fassen, einen Teil oder alle der derzeit von Uber gehaltenen Aktien zu veräußern.



In Abhängigkeit von den vorgenannten oder sonstigen von Uber als relevant erachteten Faktoren kann Uber (i) zusätzliche Wertpapiere des Emittenten im Wege von Börsentransaktionen oder außerbörslich ausgehandelten Transaktionen erwerben, (ii) ein oder mehrere Angebote zum Erwerb weiterer (oder potenziell aller) Anteile am Emittenten unterbreiten, einschließlich und ohne Beschränkung auf den Direkterwerb von bestimmten (oder potenziell allen) Wertpapierinhabern des Emittenten, und/oder (iii) einen Teil oder seine gesamte Beteiligung am Emittenten im Wege von Börsentransaktionen, außerbörslich ausgehandelten Transaktionen oder auf sonstige Weise veräußern.

Uber strebt keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der Delivery Hero SE an, die über die gewöhnliche Stimmrechtsausübung hinausgeht.

Uber strebt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Delivery Hero SE, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik, an.



Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel:

Bei den für den Erwerb der Stimmrechte an der Delivery Hero SE verwendeten Mitteln handelt es sich um Eigenmittel von Uber.

Uber Technologies, Inc.