Eurofins Scientific SE: Weekly Report on Share Repurchases From 11th May to 15th May 2026

Business Wire
Regulatory News:

Eurofins Scientific SE (Paris:ERF):

Name of the Issuer

Identify code of the Issuer

Transaction day

Identify code of the financial instrument

Total daily volume (in number of shares)

Daily weighted average purchase price of the shares

Market (MIC Code)

EUROFINS SCIENTIFC

 

529900JEHFM47DYY3S57

 

11/05/2026

 

FR0014000MR3

 

15 000

 

58.4581

 

CEUX

EUROFINS SCIENTIFC

 

529900JEHFM47DYY3S57

 

11/05/2026

 

FR0014000MR3

 

45 000

 

58.4506

 

XPAR

EUROFINS SCIENTIFC

 

529900JEHFM47DYY3S57

 

12/05/2026

 

FR0014000MR3

 

45 000

 

58.5943

 

XPAR

EUROFINS SCIENTIFC

 

529900JEHFM47DYY3S57

 

12/05/2026

 

FR0014000MR3

 

15 000

 

58.6612

 

CEUX

EUROFINS SCIENTIFC

 

529900JEHFM47DYY3S57

 

13/05/2026

 

FR0014000MR3

 

15 000

 

59.2622

 

CEUX

EUROFINS SCIENTIFC

 

529900JEHFM47DYY3S57

 

13/05/2026

 

FR0014000MR3

 

45 000

 

59.3247

 

XPAR

EUROFINS SCIENTIFC

 

529900JEHFM47DYY3S57

 

14/05/2026

 

FR0014000MR3

 

30 000

 

58.8987

 

XPAR

EUROFINS SCIENTIFC

 

529900JEHFM47DYY3S57

 

14/05/2026

 

FR0014000MR3

 

30 000

 

59.0833

 

CEUX

EUROFINS SCIENTIFC

 

529900JEHFM47DYY3S57

 

15/05/2026

 

FR0014000MR3

 

30 000

 

59.0782

 

XPAR

EUROFINS SCIENTIFC

 

529900JEHFM47DYY3S57

 

15/05/2026

 

FR0014000MR3

 

30 000

 

59.0935

 

CEUX

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

300 000

 

58.8899

 

 

Transaction details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: https://www.eurofins.com/investors/share-buy-back-programmes

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260518240643/en/

Eurofins Scientific SE

