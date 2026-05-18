Expertenrat: Deutschland droht Klimaziele bis 2030 zu verfehlen

- von Holger ⁠Hansen

Berlin, 18. Mai (Reuters) - Deutschland wird nach Einschätzung des Expertenrats für Klimafragen seine wichtigsten Klimaziele bis zum Jahr 2030 verfehlen. In seinem am Montag veröffentlichten Prüfbericht widerspricht das unabhängige Gremium aus fünf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern damit in einem zentralen Punkt dem Umweltbundesamt (UBA). Die Behörde hielt das sogenannte Klimabudget bis 2030 noch für knapp einhaltbar. Die Experten gehen dagegen von einer deutlichen ‌Überschreitung aus. Das von der Bundesregierung vorgelegte Klimaschutzprogramm 2026 reicht nach ihrer Ansicht nicht aus, die Lücken zu schließen. Der Rat sieht daher weiterhin dringenden Handlungsbedarf.

Der Unterschied zwischen den Prognosen beim Klimabudget beläuft sich laut Bericht auf ⁠bis zu 100 ⁠Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2). Die Wissenschaftler bestätigten indes UBA-Berechnungen, wonach die Treibhausgasemissionen 2025 im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant geblieben sind.

Konkret geht es um zwei Kernziele der Klimapolitik. Das eine ist das jahresscharfe Ziel, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um 65 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Hier sind sich Expertenrat und UBA einig, dass dieses Ziel verfehlt zu werden droht. Das zweite ist das Emissionsbudget, das die zulässige Gesamtmenge an Treibhausgasen für die Jahre ‌2021 bis 2030 festlegt. Hier hatte das UBA im März noch einen ‌Puffer von 4,5 Millionen Tonnen errechnet. Der Expertenrat kommt in seiner Prüfung hingegen zu dem Ergebnis, dass das Budget um 60 bis 100 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente überschritten wird.

EXPERTEN: UBA-DATEN UNTERSCHÄTZEN EMISSIONEN BIS 2030

Der Expertenrat geht davon aus, dass die vom UBA ⁠zugrunde gelegten Daten die zu erwartenden Emissionen bis 2030 unterschätzen. "Insbesondere in den Sektoren Energiewirtschaft und Gebäude müssten die Annahmen, die ‌den Berechnungen zugrunde liegen, aktualisiert werden", erklärte die Vorsitzende des ⁠Gremiums, Barbara Schlomann. Dabei seien geplante Gesetzesänderungen wie das Gebäudemodernisierungsgesetz in den Projektionsdaten des UBA noch nicht einmal berücksichtigt. Kritiker des Gesetzentwurfs gehen davon aus, dass die Änderung der gesetzlichen Vorgaben für klimafreundliches Heizen die geplanten Emissionseinsparungen deutlich abschwächt.

Auch das von der Bundesregierung vorgelegte Klimaschutzprogramm 2026 sei nicht geeignet, die ‌Lücken zu schließen, urteilt der Expertenrat. "Nach unserer Einschätzung dürfte die ⁠tatsächliche Minderungswirkung des Programms deutlich geringer ausfallen als von ⁠der Bundesregierung angenommen", betonte Schlomann. Eine gesetzliche Pflicht zu zusätzlichen Maßnahmen ergibt sich für die Bundesregierung aus der Mahnung des Expertenrats noch nicht. Diese greift nach dem Klimaschutzgesetz erst, wenn der Rat eine Budgetüberschreitung in zwei aufeinanderfolgenden Jahren feststellt.

Die im Jahr 2025 nahezu konstanten Treibhausgasemissionen sind laut UBA-Daten darauf zurückzuführen, dass ein Rückgang in Industrie und Energiewirtschaft durch einen Anstieg in den Problemsektoren Gebäude und Verkehr weitgehend ausgeglichen wurde. Eine besondere Herausforderung stellt dem Bericht des Expertenrats zufolge zudem der Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF) dar. Dieser bleibe bis 2050 eine Quelle von Treibhausgasen, anstatt wie gesetzlich vorgesehen zu einer Emissionssenke zu werden. "Die Projektionsdaten zeigen, dass der Handlungsbedarf im ⁠Sektor LULUCF erheblich ist und mit dem bestehenden Instrumentarium nicht bewältigt werden kann", sagte Ratsmitglied Julia Pongratz.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)