Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.05.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 18. Mai 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|AMERICAN BITCOIN CORP. A
|Bericht 1. Quartal 2026
|Baidu (ADR)
|Bericht 1. Quartal 2026
|Battalion Oil
|Bericht 1. Quartal 2026
|BIG YELLOW GROUP
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Bitfarms
|Bericht 1. Quartal 2026
|dynaCERT
|Bericht 1. Quartal 2026
|Halyk Bank (REG S GDR)
|Bericht 1. Quartal 2026
|New Found Gold
|Bericht 1. Quartal 2026
|Niu Technologies
|Bericht 1. Quartal 2026
|Paladin Energy
|Bericht 3. Quartal 2026
|Ryanair
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Seabridge Gold
|Bericht 1. Quartal 2026
|Sonova
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Veritone
|Bericht 1. Quartal 2026
|Westgold Resources
|Bericht 3. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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