Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.05.2026

onvista · Uhr
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Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 18. Mai 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AMERICAN BITCOIN CORP. ABericht 1. Quartal 2026
Baidu (ADR)Bericht 1. Quartal 2026
Battalion OilBericht 1. Quartal 2026
BIG YELLOW GROUPBericht Geschäftsjahr 2026
BitfarmsBericht 1. Quartal 2026
dynaCERTBericht 1. Quartal 2026
Halyk Bank (REG S GDR)Bericht 1. Quartal 2026
New Found GoldBericht 1. Quartal 2026
Niu TechnologiesBericht 1. Quartal 2026
Paladin EnergyBericht 3. Quartal 2026
RyanairBericht Geschäftsjahr 2026
Seabridge GoldBericht 1. Quartal 2026
SonovaBericht Geschäftsjahr 2026
VeritoneBericht 1. Quartal 2026
Westgold ResourcesBericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Baidu (ADR)
Bitfarms
dynaCERT
Ryanair
Paladin Energy
Sonova
Battalion Oil
Veritone
AMERICAN BITCOIN CORP. A
Halyk Bank (REG S GDR)
Niu Technologies
Westgold Resources
Seabridge Gold
New Found Gold
BIG YELLOW GROUP

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