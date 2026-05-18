Frankfurt, 18. ⁠Mai (Reuters) - Die mangelnde Aussicht auf ein Ende des Iran-Kriegs sorgt auch zu Beginn der neuen Woche für Kursverluste im Dax. Der deutsche Leitindex notierte zum Handelsstart am Montag ‌ein halbes Prozent tiefer bei 23.833,11 Punkten. Die Ölpreise, die vergangene Woche jeweils rund sieben Prozent gewonnen hatten, ⁠setzten indes ⁠ihren Aufwärtskurs fort und legten um 1,5 bis zwei Prozent zu.

"Es zeichnet sich keine Entspannung ab. Ganz im Gegenteil: Der Ton wird aggressiver", kommentierte Andreas Lipkow, Chefanalyst des Brokers CMC Markets. US-Präsident Donald Trump hat ‌dem Iran erneut mit Konsequenzen gedroht, ‌sollte die Führung in Teheran nicht rasch in seinem Sinne handeln. "Für den Iran tickt die Uhr", schrieb er am Sonntag ⁠in einem Beitrag auf Truth Social. Der Iran will zugleich ‌einen Mechanismus zur Durchquerung ⁠der Straße von Hormus für kooperierende Schiffe vorstellen, was die Kursverluste an den Börsen eingrenzte.

Die Erwartung länger hoch bleibender Energiekosten belastete dennoch Luftfahrtaktien. Die Titel ‌von Fraport, TUI und ⁠der Lufthansa büßten zwischen rund ⁠2,5 und drei Prozent ein. Zu den größten Verlierern gehörten auch Automobilaktien, die im Schnitt um rund 1,5 Prozent nachgaben. Die Erwartung einer steigenden Inflation und höherer Zentralbankzinsen drückte zugleich die Papiere von Immobilienkonzernen wie Vonovia, Aroundtown und Hypoport um knapp zwei bis fast fünf Prozent ins Minus.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert ⁠von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)