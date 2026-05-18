Iran reicht neues Friedensangebot ein | Woche der Big Tech-Ereignisse

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Die Wall Street dreht kurz vor Handelsstart ins Plus. Der Iran soll ein neues Friedensangebot eingereicht haben. Vorbörslich wurde die Wall Street noch durch den Nahostkonflikt belastet, nachdem Drohnenangriffe in der Nähe nuklearer Infrastruktur der Vereinigten Arabischen Emiraten stattgefunden haben. Außerdem erhöht Donald Trump den Druck auf den Iran. Gleichzeitig steigt die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen mit rund 4,6 Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang 2025. Ein Zeichen wachsender Inflations- und Zinssorgen. Schwache Konjunkturdaten aus China verstärken zusätzlich die Sorge über eine Abschwächung der Weltwirtschaft. Im Fokus stehen heute die Aktien von Baidu, nach besser als erwarteten Quartalszahlen und starkem Wachstum im KI-Cloudgeschäft, Bio-Rad nach Berichten über einen Einstieg des aktivistischen Investors Elliott sowie Tesla, nachdem die Preise für das Model Y erstmals seit zwei Jahren angehoben wurden. Analystenseitig sorgt vor allem die Herabstufung von Applied Materials durch Morgan Stanley für Aufmerksamkeit, obwohl der Konzern zuletzt starke Zahlen geliefert hatte. Positiv aufgenommen werden dagegen höhere Kursziele für Nvidia, CrowdStrike und Dell Technologies, die durch anhaltende Dynamik im KI- und Infrastrukturgeschäft getragen werden.



00:00 Intro

00:24 Überblick

01:20 Friedensangebot Iran, Ölpreis sinkt | Erholung 10-jährige Anleihen

02:01 Berichtsaison | starkes Ertragswachstum im S&P 500

04:17 Iran: Trump erwägt militärischen Schlag | Drohnenangriffe

06:12 China: Trump rudert bzgl. Taiwan zurück | Boeing | Wirtschaftsdaten

08:02 Baidu | Ausblick: Zahlen, Konferenzen & News

09:18 Analysten: NVIDIA | AMD | Intel | Analog Devices | Dell

13:14 Diese Woche: Einzelhandel im Fokus | Target, TJX, Walmart u.m.

15:21 Analysten: TJX | Salesforce | Boeing | Lockheed Martin u.m.

20:07 Börsengänge: SpaceX, 1. Handelstag im Juni | Anthropic | OpenAI

21:54 Meldungen: Samsung | 13F Filing Berkshire Hathaway | Tesla



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