Iranische Friedensnobelpreisträgerin Mohammadi aus Klinik entlassen

Dubai, 18. ⁠Mai (Reuters) - Die iranische Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi ist aus dem Krankenhaus entlassen worden und nach Hause zurückgekehrt. Dies teilte eine von ihrer Familie geführte Stiftung am Montag mit. Die 54-Jährige hatte Ende März mutmaßlich einen ‌Herzinfarkt erlitten und war einen Monat später aus dem Gefängnis ins Krankenhaus verlegt worden. "Ihre Genesung erfordert eine strenge medizinische Überwachung außerhalb ⁠von Gefängnismauern", ⁠erklärte Mohammadis Tochter Kiana Rahmani laut der Stiftung. Eine Rückkehr in die Haft wäre ein Todesurteil für ihre Mutter. Das iranische Außenministerium äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu dem Fall. Auch in den staatlichen Medien wurde er nicht erwähnt.

Mohammadi hatte 2023 den ‌Friedensnobelpreis für ihren Einsatz für Frauenrechte und ‌die Abschaffung der Todesstrafe im Iran erhalten. Sie saß zu dem Zeitpunkt im Gefängnis. Das Nobelkomitee hatte die Regierung in Teheran damals aufgefordert, ⁠sie umgehend freizulassen. Ihre diversen Haftstrafen haben weltweit Aufmerksamkeit erregt. Im ‌Dezember wurde sie in der Stadt ⁠Maschhad erneut festgenommen, nachdem sie den Tod des Anwalts Chosrau Alikordi angeprangert hatte. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, bei einer Gedenkfeier für Alikordi provokante Äußerungen gemacht zu haben. Laut ‌der Stiftung wurde sie im Februar ⁠dieses Jahres zu einer neuen ⁠Haftstrafe verurteilt.

Nach dem mutmaßlichen Herzinfarkt Ende März wurde sie der Stiftung zufolge am 1. Mai zunächst in eine Klinik in der nordwestlichen Stadt Sandschan verlegt. Nach einer vorübergehenden Aussetzung ihrer Haftstrafe gegen eine hohe Kaution wurde sie am 10. Mai zur weiteren Behandlung auf die kardiologische Intensivstation des Pars-Krankenhauses in Teheran verlegt, wo sie bis Sonntag blieb.

(Bericht von Hatem Maher, geschrieben von Elke ⁠Ahlswede, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)