IRW-News: Makenita Resources Inc.: Unternehmensupdate: Makenita Resources beauftragt mehrere Investor-Relations-Firmen

IRW-PRESS: Makenita Resources Inc.: Unternehmensupdate: Makenita Resources beauftragt mehrere Investor-Relations-Firmen

15. Mai 2026 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. (Makenita oder das Unternehmen) (KENY: CSE | A40X6P: WKN | KENYF: OTCID) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen die Firma Dr. Reuter Resources GmbH (Dr. Reuter) mit der Erbringung von Investor Relations-Dienstleistungen beauftragt hat (die IR-Vereinbarung). Die IR-Vereinbarung hat eine Laufzeit von drei Monaten und kann nach Wahl von Makenita verlängert werden. Dr. Reuter bietet modulare Dienstleistungen an, wie etwa Roadshows, digitale IR, auf institutionelle Anleger ausgerichtete Outreach-Maßnahmen, Finanzmedienarbeit, Unterstützung bei Kapitalmarktkonferenzen und Unterstützung im Hinblick auf Offenlegungspflichten in den wichtigsten Märkten in den USA und Europa. Gemäß den Bedingungen der IR-Vereinbarung wird Dr. Reuter Dienstleistungen erbringen, die je nach Bedarf Kampagnen- und redaktionelle Artikel, die Übersetzung und Verbreitung von Pressemitteilungen, gezielte Medienansprache und Social-Media-Kampagnen umfassen können. Als Gegenleistung für die Erbringung von Dienstleistungen wird Makenita Dr. Reuter 6.000 pro Monat zahlen. Dr. Reuter steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen und hält nach Kenntnis des Unternehmens keine direkte oder indirekte Beteiligung am Unternehmen oder seinen Wertpapieren. Der Geschäftssitz von Dr. Reuter befindet sich in der Friedrich Ebert Anlage 35-37, Tower 185, 60327 Frankfurt, Deutschland. Die E-Mail-Adresse von Dr. Reuter lautet e.reuter@dr-reuter.eu, die Rufnummer +49 69 1532 5857.

Makenita möchte des Weiteren mitteilen, dass es mit Mining.com.au (Mining.com.au) eine Kundendienstvereinbarung (die Vereinbarung) abgeschlossen hat. Mining.com.au ist eine unabhängige Medien- und digitale Verlagsplattform, die auf Neuigkeiten aus den Bereichen Bergbau und Rohstoffe spezialisiert ist. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Mining.com.au im Auftrag des Unternehmens Maßnahmen zur Stärkung seines Profils bei Anlegern für einen Zeitraum von drei Monaten durchführen; dieser Zeitraum kann nach Wahl von Makenita verlängert werden. Als Gegenleistung für die Erbringung von Dienstleistungen wird Makenita Mining.com.au 2.900 C$ pro Monat für die ersten drei Monate bzw. 3.900 C$ für alle nach dem 15. August 2026 erbrachten Dienstleistungen zahlen, sollte Makenita beschließen, die Dienstleistungen nach Ablauf der anfänglichen Laufzeit zu verlängern. Mining.com.au steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen und hält nach Kenntnis des Unternehmens keine direkte oder indirekte Beteiligung am Unternehmen oder seinen Wertpapieren. Der Geschäftssitz von Mining.com.au befindet sich in der 6/66 Appel St, Surfers Paradise, QLD 4218, Australien. Die E-Mail-Adresse von Mining.com.au lautet info@mining.com.au, die Rufnummer +61 403 570 505.

Am 13. Mai 2026 gab Makenita bekannt, dass das Unternehmen die Grundfläche seines Eisen-Magnetit-Projekts Serpentinization in Saskatchewan mehr als verdoppelt hat, womit das zusammenhängende Landpaket von 23.517 auf 51.304 Acres erweitert wird. Das Projekt grenzt direkt an den Grundbesitz von Max Power Corp. (MAXX: CSE) und bietet Potenzial für die Auffindung von Eisen- und Magnetitvorkommen. Das Management erarbeitet derzeit Pläne, um die Arbeiten so bald wie möglich aufnehmen zu können.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Frank Bain, P.Geo, der in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen steht und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Über Makenita Resources Inc.

Makenita besitzt derzeit mehrere Projekte in Kanada. Das Wolframprojekt Sisson West umfasst ca. 9.845 zusammenhängende Acres mit Potenzial für die Auffindung von Wolframvorkommen, befindet sich in New Brunswick und grenzt direkt an die Wolframmine Sisson von Northcliff Resources Ltd. (NCF). Außerdem verfügt Makenita über das 51.304 Acres große Eisen-Magnetit-Projekt Serpentinization in Saskatchewan, das an Max Power Corp. grenzt. Makenita verfügt auch über das rund 9.000 Acres große Seltenerdmetallprojekt NTX in Quebec, das höffig für Seltenerdmetalle ist. Schließlich besitzt Makenita das 5.542 Acres große Konzessionsgebiet Hector in der Nähe der Stadt Cobalt in Ontario, das höffig für Kobalt, Silber und Diamanten ist. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Makenita nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens hinweisen.

Makenita Resources Inc.

Jason Gigliotti

Jason Gigliotti

President, Chief Executive Officer und Direktor

Nähere Informationen zu dieser Pressemitteilung erhalten Sie über:

Makenita Resources Inc.

Jason Gigliotti, President, CEO und Direktor

T: 604-609-6527

E: info@makenitaresources.com

W: www.makenitaresources.com

Makenita Resources Inc

Suite 2905 - 700 West Georgia Street

Vancouver, BC V7Y 1C6

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, voraussichtlich, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen. Dies ist auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren zurückzuführen, von denen sich viele der Kontrolle von Makenita entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und Makenita lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84260

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84260&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA5609251098

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.