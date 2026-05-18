IRW-News: Vault Strategic Mining Corp: Vault Strategic beauftragt Rangefront Mining Services mit der Durchführung des ersten Explorationsprogramms bei der historischen Wolframmine Mirage-Mariposa

IRW-PRESS: Vault Strategic Mining Corp: Vault Strategic beauftragt Rangefront Mining Services mit der Durchführung des ersten Explorationsprogramms bei der historischen Wolframmine Mirage-Mariposa

Vancouver, British Columbia - 18. Mai 2026 / IRW-Press / Vault Strategic Mining Corp. (TSXV: KNOX) (OTC: KNXFF) (FWB: M850) (WKN:A41WE4) (Vault oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Rangefront Mining Services (Rangefront) mit der Durchführung des ersten Explorationsprogramms des Unternehmens bei der historischen Wolframmine Mirage-Mariposa, die Teil des Projekts Gray Eagle im Bishop Mining District (Inyo County, Kalifornien) ist, beauftragt hat.

Das erste Feldprogramm ist darauf ausgelegt, die historischen Minenbereiche erneut zu besichtigen, die zugänglichen historischen Abbaustätten und Ausbisse an der Oberfläche zu verifizieren, geologische Daten mithilfe moderner Verfahren zu erfassen und Probenahmen zu absolvieren sowie vorrangige Ziele für künftige Bohrungen zu ermitteln. Das übergeordnete Ziel des Programms besteht darin, die Gegebenheiten der historischen Mine zu bewerten und Ziele zu entwickeln, die zukünftige Arbeiten zur Bestätigung und möglichen Erweiterung der in den historischen Aufzeichnungen beschriebenen Wolframressource unterstützen könnten.

Quinn Field-Dyte, CEO von Vault Strategic Mining Corp., sagt dazu: Die Verpflichtung von Rangefront ist ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung der historischen Wolframmine Mirage-Mariposa. Wolfram findet zunehmend Anerkennung als ein strategisches kritisches Mineral und Bundesprogramme, die darauf ausgerichtet sind, Lieferketten für kritische Minerale im Inland und in verbündeten Nationen Priorität einzuräumen, heben die Bedeutung einer erneuten Untersuchung von historisch ertragreichen Mineraldistrikten kontinuierlich hervor. Die dokumentierte historische Wolframressource bei Mirage-Mariposa liefert eine bedeutsame Grundlage für eine erneute Bewertung nach modernen Standards. Im Rahmen unseres ersten Programms sollen erfahrene Geologen die bekannten historischen Minenbereiche vor Ort untersuchen, Daten mithilfe moderner Verfahren erfassen und auf disziplinierte und gezielt technische Weise vorrangige Bohrziele ermitteln, sodass wir das historische Verständnis der Lagerstätte bestätigen und möglicherweise erweitern können.

Erstes Explorationsprogramm

Das geplante Feldprogramm von Rangefront wird sich auf die geologische Bewertung des historischen Wolframsystems Mirage-Mariposa anhand moderner Verfahren konzentrieren. Der vorgeschlagene Umfang des Programms sieht folgende Arbeiten vor:

- Detaillierte Kartierungen des Intrusions-Karbonat-Kontakts und der Skarnzonenbildung, einschließlich granat-, epidot- und scheelithaltiger Zonen;

- Prüfung der historischen Zonen unter Tage und an der Oberfläche, einschließlich zugänglicher Abbaustätten und Halden;

- Schlitzprobenahmen entlang der Tactit- und benachbarten Strukturen mit entsprechenden QA/QC-Verfahren;

- Einsatz tragbarer UV-Geräte zur Bewertung der Scheelitverteilung und -kontinuität;

- Strukturmessungen zur Eingrenzung der mineralisierten Zonen, des Neigungswinkels und möglicher Erweiterungen; sowie

- Entwicklung vorrangiger Bohrziele, einschließlich Koordinaten, Schnitte und konzeptioneller Bohrstandorte.

Nach Abschluss der Arbeiten wird Rangefront dem Unternehmen die Felddaten, Kartierungsdateien, relevanten Datensätze und eine technische Zusammenfassung der abgeschlossenen Aktivitäten sowie allgemeine Schlussfolgerungen bereitstellen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Ergebnisse dieser Arbeiten zur Priorisierung der Zielgebiete für künftige Bestätigungs- und Erweiterungsbohrungen beitragen werden.

Historische Wolframmine Mirage-Mariposa

Die historische Wolframmine Mirage-Mariposa ist Teil des Projekts Gray Eagle, das 33 zusammenhängende nicht patentierte Erzgang-Claims mit etwa 681,8 Acres Grundfläche umfasst und rund 10 Kilometer östlich von Bishop (Kalifornien) in den White Mountains liegt. Vault Strategic Mining Corp., Vault meldet Erwerb der historischen Wolframmine Mirage-Mariposa innerhalb des Projekts Gray Eagle in den USA, Pressemitteilung vom 11. Mai 2026.

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Abbildung 1. Karte des Projekts Gray Eagle mit dem Standort der Mine Mirage-Mariposa

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Abbildung 2. Auszug aus einem Bericht - aus Gründen der Compliance bearbeitet https://pubs.usgs.gov/mf/1983/1361c/report.pdf - Seite 7

Das Projekt umfasst mehrere mineralisierte Prospektionsgebiete, die sich entlang eines Granit-Kalkstein-Kontakts gebildet haben. Dies bietet ein geologisches Milieu, das sowohl mit einer Wolfram-Skarnmineralisierung als auch hydrothermalen Edelmetallerzgangsystemen in Zusammenhang steht. In den historischen Aufzeichnungen sind eine Mineralisierung vom Verdrängungstyp bzw. eine disseminierte Mineralisierung, metasomatische Prozesse, eine ausgeprägte Alteration des Nebengesteins und eine Karbonat-Silikat-Alteration beschrieben. Zu den gemeldeten Mineralen und Materialien zählen Scheelit, Granat, Epidot, Quarz und Argentit. U.S. Geological Survey, Mineral Resource Data System, Mirage-Mariposa Mine, MRDS #10187738, https://mrdata.usgs.gov/mrds/show-mrds.php?dep_id=10187738.

Vault gab zuvor bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung über den Kauf eines Mineralkonzessionsgebiets abgeschlossen hatte, um sämtliche Anteile und Rechte an der historischen Wolframmine Mirage-Mariposa, die Teil des Projekts Gray Eagle ist, zu erwerben. Der Abschluss des Erwerbs steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung oder Zustimmung der TSX Venture Exchange.

Über Rangefront Mining Services (Rangefront)

Rangefront Mining Services ist eine geologische Beratungsfirma mit Sitz in Nevada, die Projektmanagement, Datenanalyse, Felddienstleistungen und Berichterstattung im Einklang mit den Vorgaben der Vorschrift NI 43-101 anbietet. Rangefront, die über jahrzehntelange Erfahrung im Great Basin verfügt, hat mit zahlreichen Explorations- und Bergbauunternehmen gearbeitet, um die Entwicklung von Projekten von der frühen Explorationsphase bis zur Produktion voranzutreiben.

Offenlegung der historischen Ressource

Im Eintrag zur Mine Mirage-Mariposa im Mineral Resource Data System des U.S. Geological Survey (USGS) ist von historischen subökonomischen Ressourcen im Umfang von ungefähr 21.000 Tonnen (angedeutet) und 34.400 Tonnen (vermutet) mit einem Durchschnittsgehalt von 0,15 % Wolframtrioxid die Rede. U.S. Geological Survey, Mineral Resource Data System, Mirage-Mariposa Mine, MRDS #10187738, https://mrdata.usgs.gov/mrds/show-mrds.php?dep_id=10187738; und U.S. Geological Survey, Mineral Investigation of the Black Canyon RARE II Area (No. A5053), Inyo County, California, Miscellaneous Field Studies Map MF-1361-C, 1983, S. 7, https://pubs.usgs.gov/mf/1983/1361c/report.pdf.

Die historische Ressourcenschätzung geht der Einführung der Vorschrift National Instrument - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) voraus und wurde nicht im Einklang mit NI 43-101 angefertigt. Es darf nicht angenommen werden, dass die in der historischen Schätzung verwendeten Kategorien direkt mit den aktuellen Mineralressourcenkategorien gemäß NI 43-101 vergleichbar sind.

Das Unternehmen hat die historische Ressourcenschätzung nicht von unabhängiger Seite überprüfen lassen. Die qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve einzustufen und das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve.

Es wären zusätzliche Arbeiten erforderlich, bevor die historische Schätzung verifiziert oder als aktuelle Mineralressource eingestuft werden könnte, wozu auch geologische Kartierungen, Probenahmen, eine Datenüberprüfung, eine QA/QC-Prüfung, Bestätigungsbohrungen und die Erstellung NI 43-101-konformer technischer Berichte gehören. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die historische Schätzung oder ein Teil davon bestätigt wird.

Datenüberprüfung

Die historischen Informationen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden mit den verfügbaren Berichten abgeglichen; diese Informationen können jedoch nicht auf unabhängige Weise gemäß den aktuellen NI 43-101-konformen Standards geprüft werden und sind daher als historisch zu erachten und dienen lediglich als Unterstützung für die Ermittlung von Explorationszielen. Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass historische Ergebnisse, eine historische Produktion, historische Ressourcenschätzungen oder eine historische Minenerschließung nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf das Vorkommen aktueller Mineralressourcen oder Mineralreserven zulassen.

Stärkung des Marktprofils

Vault Strategic gibt bekannt, dass es mit Capitaliz Marketing Inc. (Capitaliz) eine Vereinbarung über Marketingdienstleistungen abgeschlossen hat, welcher zufolge Capitaliz in Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSX Venture Exchange (die TSXV) Dienstleistungen zur Stärkung des Unternehmensprofils bei Anlegern sowie digitale Marketingdienstleistungen erbringen wird.

Gemäß der Vereinbarung wird Capitaliz das Unternehmen bei Initiativen zur Stärkung des Unternehmensprofils bei Anlegern unterstützen, die digitale Werbung, die Entwicklung von Inhalten sowie die Koordination mit externen Herausgebern und Content Creators beinhalten könnten. Mit den Dienstleistungen soll der allgemeine Bekanntheitsgrad des Unternehmens und seiner Aktivitäten beim Anlegerpublikum gesteigert werden.

Die Vereinbarung des Unternehmens mit Capitaliz Marketing Inc. hat eine Laufzeit von einem Monat und ein Anfangsbudget von 50.000 $. Das Unternehmen kann vorbehaltlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange weitere Mittelzuweisungen bis zu einem Gesamtbudget von 200.000 $ genehmigen.

Über Vault Strategic Mining Corp.

Vault Strategic Mining Corp. ist ein nordamerikanisches Rohstoffunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung strategischer und kritischer Mineralprojekte in erstklassigen Bergbaugebieten konzentriert. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf historische und wenig erkundete Assets mit Wertsteigerungspotenzial durch moderne Exploration und eine disziplinierte Erschließung. Anleger und Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter https://vaultstrategic.com/ für Updates anzumelden.

Vault Strategic Mining Corp. notiert an der TSX Venture Exchange (TSXV: KNOX), den OTC Markets (OTCID: KNXFF) und der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB: M850).

Qualifizierte Person

Herr William Feyerabend, CPG, ein unabhängiger geologischer Berater und eine qualifizierte Person gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die Angaben in dieser Pressemitteilung auf Übereinstimmung mit den Berichterstattungsanforderungen gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt.

Im Namen des Boards:

Vault Strategic Mining Corp.

Quinn Field-Dyte

Chief Executive Officer & Direktor

Tel: 604.343.4338 | E-Mail: info@vaultstrategic.com

DIE HIERIN GENANNTEN WERTPAPIERE WERDEN NICHT GEMÄSS DEM US-WERTPAPIERGESETZ VON 1933 (DER 1933 ACT) REGISTRIERT UND DÜRFEN WEDER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN NOCH AN EINE US-PERSON OHNE EINE SOLCHE REGISTRIERUNG ODER EINE AUSNAHME VON DEN REGISTRIERUNGSANFORDERUNGEN DES 1933 ACT ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN.

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsdienstleister (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich KNOX und des Projekts Mirage-Mariposa, darunter unter anderem Aussagen zum Abschluss der Übernahme des Projekts Mirage-Mariposa, zur Fähigkeit, behördliche Genehmigungen zu erhalten, sowie zu anderen Faktoren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, an Begriffen wie plant, wird erwartet, erwartet, geplant, beabsichtigt, erwägt, geht davon aus, glaubt, schlägt vor, schätzt oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Solche Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements des jeweiligen Unternehmens. Die in dieser Pressemitteilung erörterten zukunftsgerichteten Ereignisse und Umstände, einschließlich des Abschlusses der Übernahme des Projekts Mirage-Mariposa, treten möglicherweise nicht zu bestimmten angegebenen Terminen oder überhaupt nicht ein und können aufgrund bekannter und unbekannter Risikofaktoren und Ungewissheiten, die das Unternehmen betreffen, erheblich abweichen, einschließlich des Risikos, dass KNOX möglicherweise nicht alle erforderlichen Genehmigungen für die Übernahme erhält, einschließlich der Genehmigung der TSXV, Risiken der Rohstoffbranche, das Ausbleiben anderer erforderlicher behördlicher Genehmigungen, wirtschaftliche Faktoren, geschätzte Beträge, der Zeitpunkt der Übernahme und erforderliche Zahlungen, die Aktienmärkte im Allgemeinen sowie Risiken im Zusammenhang mit Wachstum, Exploration und Erschließung. Obwohl KNOX versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Es gibt keine Garantie für das Eintreten zukunftsgerichteter Aussagen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, gelten zukunftsgerichtete Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. KNOX übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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