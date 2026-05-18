Israel fängt erneut Hilfsschiffe für den Gazastreifen ab

Istanbul, ⁠18. Mai (Reuters) - Israelische Streitkräfte haben im östlichen Mittelmeer mehrere Schiffe einer Hilfsflotte für den Gazastreifen abgefangen. Zehn Boote seien gestoppt worden, zu insgesamt ‌23 der 54 Schiffe sei der Kontakt abgerissen, teilte die Organisation "Global Sumud Flotilla" am Montag ⁠auf ⁠der Plattform X mit. Israelische Truppen hätten die ersten Boote geentert, hieß es weiter. Die Initiatoren forderten eine sichere Durchfahrt für ihre humanitäre Mission. Das israelische Außenministerium erklärte ‌ebenfalls auf X, man werde ‌keinen Bruch der Seeblockade zulassen und forderte die Teilnehmer der "Provokation" zur sofortigen Umkehr auf.

Die Flotte war ⁠am Donnerstag im Süden der Türkei zu ihrem ‌dritten Versuch aufgebrochen, ⁠Hilfsgüter in das Küstengebiet zu bringen. Bereits im April und im vergangenen Oktober hatte das israelische Militär ähnliche Konvois gestoppt ‌und dabei Hunderte ⁠Aktivisten festgenommen. Hilfsorganisationen und Länder ⁠wie die Türkei beklagen, dass die Lieferungen in den Gazastreifen trotz einer im Oktober vereinbarten Waffenruhe weiterhin unzureichend seien. Israel weist den Vorwurf zurück, Hilfsgüter zurückzuhalten.

(Bericht von Ali Kucukgocmen, Mitarbeit Alexander Cornwell, geschrieben von Philipp Krach, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)