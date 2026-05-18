Musk scheitert in Prozess gegen OpenAI-Chef
dpa-AFX · Uhr
OAKLAND (dpa-AFX) - Der US-Tech-Milliardär Elon Musk ist mit seiner Klage gegen die Führung des KI-Vorreiters OpenAI gescheitert. Geschworene kamen zu dem Schluss, dass Musk erst nach Ablauf der Verjährungsfrist vor Gericht gezogen war. Richterin Yvonne Gonzalez Rogers urteilte entsprechend./so/DP/he
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 17.05.2026Die Inflationsängste holen den Markt nun endlich eingestern, 17:30 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeTrotz Inflationsrisiken: Zinserhöhungen sind eine absurde Idee16. Mai · Acatis