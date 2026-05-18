EUR/USD Wochenausblick 18.05.2026

Nach Rücksetzer: Diese Zone wird für den Euro nun entscheidend

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Quelle: CeltStudio/Shutterstock.com

Der Eurokurs in Dollar gab nach einem stabilen Auftakt vergangene Woche stetig und deutlich nach und setzte am Freitag in den unteren 1,16er-Bereich zurück.

In Anbetracht der unklaren Iranfrage war der Dollar in seiner Funktion als "sicherer Hafen" gefragt, der Euro wurde entsprechend verkauft gegenüber dem Dollar. Eine weitere Rolle spielte die über den Erwartungen vermeldeten Inflationsdaten aus den USA, die für Dollar-Käufe sorgten.

Ausblick:

Am Donnerstagnachmittag stehen wichtige US-Inflationsdaten auf dem Kalender: der PCE-Preisindex wird veröffentlicht – ein sehr wichtiger Inflationsindikator für die US-Notenbank. Kommen entsprechende Schlagzeilen zum Irankonflikt hinzu, könnte es somit erneut eine turbulente Woche werden am Devisenmarkt.

Charttechnischer Ausblick:

Mit dem Rutsch in den unteren 1,16er-Bereich hat der Euro gegenüber dem Dollar potenziell eine technische Korrektur im Aufwärtstrend abgeschlossen. Der Bereich 1,1660/80 Dollar wird nun in den kommenden Tagen entscheidend: Sollte das Währungspaar diese Zone nachhaltig überwinden können, wäre eine neue Kaufwelle denkbar.

euro chart
Quelle: Tradingview

Bis dahin bleibt der Weg des geringsten Widerstands zunächst jedoch abwärts gerichtet: Fallende Eurokurse sind also derzeit noch das wahrscheinlichste Szenario.

Wichtige Daten & Termine im Wochenverlauf:

Montag: nur Daten aus der zweiten Reihe

Dienstag: nur Daten aus der zweiten Reihe

Mittwoch: 20:00 Uhr: Sitzungsprotokolle des jüngsten Fed-Meetings

Donnerstag: 9:15/9:30/10:00/15:45 Uhr Einkaufsmanager-Indizes verarbeitendes Gewerbe FR/DE/EZ/US

Freitag: 16 Uhr: Uni Michigan Sentiment

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