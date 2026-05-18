OMV nimmt größten österreichischen Gasfund seit 40 Jahren in Betrieb

Wien, 18. ⁠Mai (Reuters) - Der österreichische Energiekonzern OMV hat die Förderung bei seinem größten heimischen Gasfund seit vier Jahrzehnten gestartet. In der ersten Phase des Projekts Wittau ‌in Niederösterreich sollen elf Terawattstunden Erdgas erschlossen werden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Dies reiche ⁠aus, um ⁠etwa 100.000 Haushalte zehn Jahre lang zu versorgen. Die Lieferungen aus dem neuen Feld sollen im Winter 2026/27 zur Verfügung stehen. OMV investiert in diesen ersten Schritt rund 150 Millionen Euro.

Bei ‌einem vollständigen Ausbau des Feldes, ‌das vor drei Jahren entdeckt worden war, könnte der Konzern seine Gasproduktion in Österreich verdoppeln. Die förderbaren ⁠Ressourcen belaufen sich laut OMV auf bis zu ‌48 Terawattstunden. Für die Erweiterung ⁠sehe das Unternehmen ein Investitionspotenzial von rund 500 Millionen Euro.

OMV-Chef Alfred Stern erklärte, das heimische Erdgas ergänze das Portfolio gezielt. Gas ‌sei ein zentraler Energieträger ⁠der Transformation, der die aktuelle ⁠Versorgung sichere und den Übergang zu erneuerbaren Energien ermögliche. Bundeskanzler Christian Stocker sagte, das Projekt sei von strategischer Bedeutung für die Versorgungssicherheit des Landes. Es trage dazu bei, Österreich angesichts geopolitischer Verwerfungen unabhängiger und krisenfester zu machen.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)