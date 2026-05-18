OMV startet Förderung aus größtem Gasfund seit 40 Jahren

Wien, 18. ⁠Mai (Reuters) - Der österreichische Energiekonzern OMV hat die Förderung bei seinem größten heimischen Gasfund seit vier Jahrzehnten gestartet. In der ersten Phase des Projekts Wittau in Niederösterreich sollen elf Terawattstunden Erdgas erschlossen werden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Dies entspreche dem Bedarf von rund 100.000 Haushalten für ‌zehn Jahre. Die Lieferungen sollen im Winter 2026/27 beginnen. OMV investiert dafür rund 150 Millionen Euro.

Bundeskanzler Christian Stocker verwies bei der Eröffnung auf die angespannte geopolitische Lage. "Der Iran-Krieg und ⁠seine Auswirkungen ⁠auf die gesamte Weltwirtschaft führen uns eindrucksvoll und deutlich vor Augen, wie unmittelbar uns solche Konflikte treffen können", sagte der Regierungschef. Es sei ihm lieber, heimische Ressourcen unter österreichischen Umwelt- und Sozialstandards zu fördern, als neue Abhängigkeiten aufzubauen.

Österreich bezog früher bis zu 90 Prozent seines Erdgases aus Russland. Die Lieferungen wurden Ende 2024 eingestellt; mit dem Wegfall des Ukraine-Transits ‌Anfang 2025 entfiel die wichtigste Route. Moskau spielt seither ‌als direkter Lieferant keine Rolle mehr. Österreich deckt seinen Bedarf inzwischen vor allem über Importe aus Deutschland und Italien – darunter Gas aus Norwegen und Flüssiggas (LNG).

Zugleich sprach sich Stocker dafür aus, das seit ⁠2011 in Österreich geltende Verbot der Speicherung von CO2 aufzuheben. Wer Industrieproduktion und Wertschöpfung im ‌Land behalten wolle, dürfe Zukunftstechnologien nicht ideologisch blockieren.

AUSBAU ⁠DER HEIMISCHEN FÖRDERUNG

Um das Gas in Wittau zu fördern, habe OMV zwei jeweils 5000 Meter tiefe Bohrungen vorgenommen und eine zwölf Kilometer lange Leitung zu einer Gasaufbereitungsanlage verlegt, sagte OMV-Energievorstand Berislav Gaso. Dort werde dem Gas Schwefel entzogen, bevor es ‌ins Netz eingespeist werde. Bereits die erste ⁠Phase erhöhe die heimische Produktion um rund ⁠50 Prozent.

Derzeit deckt OMV laut Konzernchef Alfred Stern etwa sieben Prozent des österreichischen Gasbedarfs. Bei einem vollständigen Ausbau des vor drei Jahren entdeckten Feldes könnte sich die Produktion in Österreich verdoppeln. Die förderbaren Ressourcen liegen bei bis zu 48 Terawattstunden; für den Ausbau sieht OMV Investitionen von rund 500 Millionen Euro vor.

Die OMV-Führung forderte in diesem Zusammenhang verlässliche Rahmenbedingungen von der Politik. "Planbare Energie braucht auch planbare Spielregeln", sagte Gaso. Stern betonte zugleich, die Förderung fossiler Brennstoffe im Inland stehe "nicht im Widerspruch zur Dekarbonisierung", sondern sei Teil ⁠notwendiger Übergangslösungen für Industrie und kritische Infrastruktur.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)