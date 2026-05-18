Original-Research: 3U Holding AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: 3U Holding AG - von Montega AG

18.05.2026 / 14:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu 3U Holding AG

     Unternehmen:               3U Holding AG
     ISIN:                      DE0005167902

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      18.05.2026
     Kursziel:                  2,20 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

3U verdoppelt Stromproduktion im ersten Quartal

3U hat kürzlich den Bericht zum ersten Quartal 2026 vorgelegt.

Konzernergebnis durch Bitcoin-Abschreibung belastet: Operativ präsentierte
3U ein gemischtes Bild mit einem deutlichen EE-Wachstum nach abgeschlossenem
Repowering einerseits und weiterer Schwäche im SHK-Segment andererseits.
Dies resultiert in einem Konzernumsatz von 12,4 Mio. EUR (-15,1% yoy) und
einem EBITDA von 0,7 Mio. EUR (Vj.: -0,2 Mio. EUR). Unterhalb des EBITDA
belastete eine Abschreibung des Bitcoin-Bestands i.H.v. 7,2 Mio. EUR auf den
Q1-Schlusskurs (~59,0 Tsd. EUR) das Ergebnis. Angesichts der deutlichen
Kurserholung seit dem Stichtag dürfte bei einem BTC-Kurs auf aktuellem
Niveau (66,1 Tsd. EUR zum 18.05.2026) eine deutliche Zuschreibung i.H.v.
rund 3 Mio. EUR möglich sein.

Stabile Ertragskraft im ITK-Segment: Im Segment ITK verzeichnete 3U einen
Umsatzrückgang auf 3,3 Mio. EUR (-11,0 % yoy) aufgrund rückläufiger
Voice-Business-Erlöse. Durch einen Zuwachs im margenstärkeren
Managed-Services-Geschäft sowie reduzierte Vertriebs- und Verwaltungskosten
konnte das Segment-EBITDA mit 0,9 Mio. EUR (Vj.: 0,9 Mio. EUR) stabil auf
dem Vorjahresniveau gehalten werden. Unter Berücksichtigung geringer
Abschreibungen und eines positiven Finanzergebnisses erwirtschaftete das
Segment ein Nettoergebnis von 0,8 Mio. EUR.

Erneuerbare Energien als wesentlicher EBITDA-Treiber: Die Performance im
Segment Erneuerbare Energien war im ersten Quartal von der vollständigen
Inbetriebnahme des Repowering-Projekts in Langendorf geprägt. Die
Stromproduktion verdoppelte sich nahezu auf 23,0 GWh (Vj.: 11,7 GWh), trotz
eines reduzierten Beitrags der Solarparks (1,3 GWh; Vj.: 1,8 GWh).
Entsprechend stiegen die Segmentumsatzerlöse deutlich auf 2,0 Mio. EUR
(+73,9 % yoy). Das Segment-EBITDA konnte mit 1,4 Mio. EUR (Vj.: 0,7 Mio.
EUR) mehr als verdoppelt und die EBITDA-Marge auf starke 69,5% (+9,8PP yoy)
gesteigert werden. Da ein Teil der Neuanlagen erst im Verlauf des Quartals
ans Netz ging, erwarten wir für das zweite Quartal einen nochmals
gesteigerten Ergebnisbeitrag.

Restrukturierung im SHK-Segment zeigt erste Wirkungen: Das Segment SHK litt
im ersten Quartal weiterhin unter dem schwachen Bauumfeld, was zu einem
Umsatzrückgang auf 7,4 Mio. EUR (-26,1 % yoy) führte. Das Segment-EBITDA
verharrte bei-0,8 Mio. EUR (Vj.: -0,8 Mio. EUR). Dennoch zeigen die im
Vorjahr eingeleiteten Effizienzmaßnahmen erste Fortschritte: Die sonstigen
betrieblichen Aufwendungen sanken um ca. 30,0% yoy, während die
Personalkosten um 9,0% yoy reduziert wurden. Die Mitarbeiterzahl sank zum
Stichtag auf 91,7 FTE (Vj.: 106,6). Während die gestiegenen Baugenehmigungen
zum Jahresbeginn Hoffnung auf eine Besserung im Jahresverlauf machen, bleibt
das Segment unseres Erachtens anfällig für Nachfrage- und Kostenrisiken
infolge der verschärften geopolitischen Lage.

Fazit: Das EBITDA entwickelte sich im ersten Quartal erwartungsgemäß positiv
infolge der neuen Windenergieanlagen in Langendorf. Unterjährig erwarten wir
eine weitere Ergebnisverbesserung, da die Anlagen im zweiten Quartal
erstmals über den gesamten Zeitraum aktiv sind und zugleich die
Profitabilität im SHK-Segment infolge der eingeleiteten
Restrukturierungsmaßnahmen schrittweise verbessert werden dürfte. Vor diesem
Hintergrund bestätigen wir unsere Kaufempfehlung sowie unser DCF- und
SOTP-basiertes Kursziel von EUR 2,20.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8652155b4af5633a8c973e5ea9ec949b

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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