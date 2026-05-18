Original-Research: MS Industrie AG (von GBC AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: MS Industrie AG - von GBC AG

18.05.2026 / 14:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GBC AG zu MS Industrie AG

     Unternehmen:               MS Industrie AG
     ISIN:                      DE0005855183

     Anlass der Studie:         Researchstudie (Anno)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  2,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger

Nach Wegfall von Sondereffekten deutliche Ergebnisverbesserung erwartet;
Rating und Kursziel unverändert

Wie kommuniziert und erwartet, musste die MS Industrie AG im abgelaufenen
Geschäftsjahr 2025 einen Umsatzrückgang auf 144,60 Mio. EUR (VJ: 171,15 Mio.
EUR) hinnehmen. Für diese Entwicklung war der Wegfall der im Jahr 2024
mehrheitlich veräußerten Ultraschallsparte wesentlich, die im Geschäftsjahr
2024 noch Umsatzerlöse in Höhe von 30,78 Mio. EUR beigesteuert hatte.
Bereinigt um diesen Effekt verzeichnete die Gesellschaft einen leichten
Anstieg der Umsätze in den fortgeführten Bereichen um 3,0 %. Positiv
hervorzuheben ist dabei der Umstand, dass die Umsatzsteigerung vor dem
Hintergrund des weiterhin herausfordernden Marktumfelds erzielt wurde. Die
beiden Schlüsselkunden der Gesellschaft aus dem Automotive-Bereich waren
dabei einerseits von einer stabilen Entwicklung (Daimler Truck) bzw.
andererseits von einer rückläufigen Entwicklung (Traton) der Absatzzahlen
geprägt.

Entsprechend der rückläufigen Umsatzentwicklung sank das EBITDA auf 3,98
Mio. EUR (VJ: 7,51 Mio. EUR). Bereinigt um den Ergebnisbeitrag der
Ultraschall-Tochter hätte das EBITDA des Vorjahres 4,79 Mio. EUR betragen,
sodass der Rückgang deutlich geringer ausfällt. Diese Entwicklung war in
erster Linie von außerordentlichen Effekten geprägt. So belasteten
Anlaufkosten des neuen Standorts in den USA das operative Ergebnis um 1,7
Mio. EUR. Darüber hinaus hatten Wechselkurseffekte einen ergebnisbelastenden
Effekt in Höhe von insgesamt 1,11 Mio. EUR (im Vorjahr gab es einen
ergebniserhöhenden Effekt in Höhe von 0,92 Mio. EUR). Unterhalb des EBITDA
belasteten Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 0,6 Mio. EUR sowie ein
negatives At-Equity-Ergebnis in Höhe von 0,7 Mio. EUR das Finanzergebnis
zusätzlich. In Summe weist die MS Industrie AG für das Geschäftsjahr 2025
demnach ein negatives Nachsteuerergebnis in Höhe von -5,30 Mio. EUR (VJ: -3,90
Mio. EUR) aus.

Die mehrheitliche Veräußerung der Ultraschall-Tochter hat die bilanzielle
Situation der MS Industrie AG erheblich verbessert. Der Liquiditätszufluss
in Höhe von 34,88 Mio. EUR wurde vordergründig zur Rückführung von
Bankverbindlichkeiten genutzt, wodurch sich die Nettofinanzverschuldung
derzeit auf 24,01 Mio. EUR beläuft, was weniger als der Hälfte des
Eigenkapitals (54,75 Mio. EUR) entspricht. Der verbesserte finanzielle
Spielraum wurde nach dem Bilanzstichtag für den Erwerb der Betriebsimmobilie
der MS XTEC in Trossingen genutzt. Der Kaufpreis von rund 20 Mio. EUR wurde zu
17 Mio. EUR durch Bankverbindlichkeiten finanziert. Durch den Objekterwerb
reduzieren sich die jährlichen Mietaufwendungen um 2,6 Mio. EUR, was zu einer
spürbaren Verbesserung des operativen Ergebnisses führen wird.

Das Management der MS Industrie AG erwartet für das laufende Geschäftsjahr
eine Steigerung der Umsatzerlöse um 7,0 % auf rund 155 Mio. EUR. Gleichzeitig
sollen bei allen Ergebniskennzahlen spürbare Verbesserungen erzielt werden.
Da die beiden Schlüsselkunden der Gesellschaft Absatzsteigerungen von 6,3 %
bzw. 7,0 % erwarten und die Gesellschaft derzeit Branchen außerhalb des
Automotive-Segments adressiert, ist die Unternehmens-Guidance
nachvollziehbar. Der Wegfall von Sondereffekten, gepaart mit Volumen- und
Automatisierungseffekten, sollte zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung
führen. Dies haben wir in unseren Prognosen berücksichtigt, wonach wir für
die kommenden Geschäftsjahre ein nahezu konstantes Umsatzwachstum bei einer
spürbaren operativen Ergebnisverbesserung erwarten.

Im Rahmen unseres DCF-Modells haben wir ein unverändertes Kursziel in Höhe
von 2,50 EUR je Aktie ermittelt. Wir vergeben damit weiterhin das Rating
KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a12958cdd21c5a53658f422faff5d887

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstrasse 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 18.05.2026 (10:51 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 18.05.2026 (14:00 Uhr)

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=2689a11e-5298-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2329016 18.05.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
MS INDUSTRIE

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 17.05.2026
Die Inflationsängste holen den Markt nun endlich eingestern, 17:30 Uhr · onvista
Bestandsprovision, Spread, PFOF
Diese Kosten der Geldanlage kennen viele nicht14. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen