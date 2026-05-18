Original-Research: UZIN UTZ AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: UZIN UTZ AG - von Montega AG

18.05.2026 / 09:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu UZIN UTZ AG

     Unternehmen:               UZIN UTZ AG
     ISIN:                      DE0007551509

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      18.05.2026
     Kursziel:                  98,00 EUR (zuvor: 100,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Q1: Topline robust, aber Ergebnisziel ist nicht aufrechtzuhalten

UZIN UTZ hat 13.5. die Zahlen zum ersten Quartal 2026 vorgelegt und
ergebnisseitig die Guidance überraschend deutlich zurückgenommen.

[Tabelle]

Robuste Topline, Ergebnis jedoch unter Druck: Trotz der Eskalation im
Irankonflikt und der insbesondere im Kernmarkt Deutschland witterungsbedingt
anhaltenden Bauflaute erzielte UZIN UTZ im ersten Quartal einen u.E. vor
allem volumengetriebenen Anstieg der Konzernerlöse um 6,6% yoy auf 132,2
Mio. EUR und erfüllte damit unsere Erwartungen. Beim operativen Ergebnis
gingen wir in Anbetracht des im Zuge der Wachstumspläne vollzogenen
Mitarbeiteraufbaus (Q1/26: 1.633 vs. Q4/25: 1.583) sowie erster Bremsspuren
infolge gestiegener Rohstoff- und Logistikkosten von einem leichten Rückgang
aus. Mit einem EBIT von 8,7 Mio. EUR (-14,2% yoy; MONe: 9,5 Mio. EUR) wurde
unsere Prognose zwar moderat unterschritten, allerdings stellte Q1/25 auch
das bis dato zweitstärkste Q1-EBIT der Unternehmenshistorie dar. Die
EBIT-Marge fiel entsprechend auf 6,6% (-160 BP yoy) zurück. In Bezug auf die
EPS (-22,3% yoy auf 1,10 EUR) und den Free Cashflow (-46,7% yoy auf -17,4
Mio. EUR) fielen die Rückgänge noch stärker aus. Letzteres dürfte jedoch
neben höheren CAPEX (4,5 Mio. EUR; +6,9% yoy) zum Teil den Aufbau der
Vorräte im Hinblick auf die mit der neuen Wachstumsstrategie GROW BIGGER
unveränderten Ziele widerspiegeln.

Guidance nur ergebnisseitig gesenkt: So rechnet der Vorstand trotz des
schwierigen makroökonomischen und geopolitischen Umfelds für das laufende
Jahr weiterhin mit einem leichten Anstieg des Konzernumsatzes. Wesentliche
Treiber hierfür bilden die robuste Nachfrage im Renovierungs- und
Modernisierungsbereich, der Fokus auf innovative Systemlösungen sowie
selektives Wachstum in internationalen Märkten. Allerdings ist laut Vorstand
für das bisher gleichbleibend erwartete EBIT aufgrund der aktuellen
Entwicklungen im Nahen Osten und damit verbundenen Volatilitäten an den
Rohstoff- und Beschaffungsmärkten eine verlässliche Prognose zum aktuellen
Zeitpunkt nicht möglich. So könne sich das EBIT gegenüber Vorjahr moderat
(-10 bis -20% yoy), deutlich (-20 bis -30% yoy) oder stark (> -30% yoy)
verschlechtern, wobei UZIN schon in 2022 (EBIT-Marge: 7,5%; -330 BP yoy)
seine relative Krisenresilienz unter Beweis gestellt hat und kurzfristig mit
Preisanhebungen gegensteuern dürfte. Wir waren beim FY-EBIT bereits unter
dem Vorjahr positioniert, passen unsere Prognosen aufgrund der hohen
Unsicherheit aber nochmals deutlich nach unten an. Hinsichtlich der
anorganischen Wachstumspläne könnte sich eine neuerlich heraufziehende
Baukrise für die profitable und bilanziell grundsolide aufgstellte UZIN UTZ
(EK-Quote: 64,2%) aber auch als vorteilhaft erweisen. Nicht zuletzt erachten
wir die Besonderheit, mit Alberdingk Boley einen Rohstofflieferanten als
Kernaktionär zu haben, in der aktuellen Situation keinesfalls als
nachteilig.

Fazit: Die deutliche Gewinnwarnung am Tag der HV trübt kurzfristig den
Investment Case, ist aber allein auf exogene Faktoren zurückzuführen und
ändert die u.E. überzeugende Wachstumsstory nicht wesentlich. Infolgedessen
bekräftigen wir das Rating 'Kaufen' mit einem nur leicht niedrigeren
Kursziel von 98,00 EUR (zuvor: 100,00 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=54a77e2dfd83652b3786578988cffeeb

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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