Original-Research: Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

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Original-Research: Valneva SE - from First Berlin Equity Research GmbH

18.05.2026 / 17:19 CET/CEST
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Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Valneva SE

     Company Name:                Valneva SE
     ISIN:                        FR0004056851

     Reason for the research:     Q1 2026 results
     Recommendation:              Buy
     from:                        18.05.2026
     Target price:                EUR4.50
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE
(ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and
decreased the price target from EUR 4.80 to EUR 4.50.

Product sales fell by 37.2% in Q1/26 to EUR30.9m (Q1/25: EUR49.2m) due to a
cocktail of one-off causes, but also because of an emerging adverse trend in
travel vaccine uptake in key markets driven by geopolitical tensions. The
latter issue was the key factor in management's 7% reduction of FY/26
product sales guidance from EUR145m-EUR160m to EUR135m-EUR150m. Despite the weak
Q1/26 numbers and guidance downgrade, the share is currently only 2% below
its close on the eve of the report. In our view the main reason for the
muted response to the numbers is that the market remains focused on the
forthcoming submission of market approval documentation (Biologics License
Application or BLA) by Pfizer for the Pfizer/Valneva Lyme disease vaccine
candidate, LB6V. As we wrote in our study of 31 March after LB6V narrowly
failed to meet the endpoint of its phase 3 trial, we see the probability
that the FDA will approve LB6V as better than evens (67%). Analysts'
questions on the post-results call with management focused on the timing of
Pfizer's pre-BLA submission meeting with the FDA (likely later this
quarter), and the timing of the BLA submission itself (H2/26). If a BLA
submission is accepted for filing, the FDA typically issues a Day 74 letter
(i.e., 74 days after receipt of the original BLA submission) to the sponsor-
in this case, Pfizer. Valneva expect Pfizer to disclose FDA acceptance of
the BLA submission for filing. We maintain our Buy recommendation, but have
reduced our price target from EUR4.80 to EUR4.50 (upside: 82%) to reflect
reductions to our forecasts following the guidance downgrades and the
additional dilution entailed by last month's share issue.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN:
FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine
BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 4,80 auf EUR 4,50.

Zusammenfassung:
Der Produktumsatz sank im ersten Quartal 2026 um 37,2% auf EUR30,9 Mio. (Q1
2025: EUR49,2 Mio.), was auf eine Kombination aus einmaligen Faktoren
zurückzuführen war, aber auch auf einen sich abzeichnenden negativen Trend
bei der Nachfrage nach Reiseimpfstoffen in Schlüsselmärkten, der durch
geopolitische Spannungen ausgelöst wurde. Letzteres war der ausschlaggebende
Faktor für die Senkung der Produktumsatzguidance für das Geschäftsjahr 2026
durch das Management um 7% von EUR145 Mio. bis EUR160 Mio. auf EUR135 Mio. bis
EUR150 Mio. Trotz der schwachen Zahlen für das erste Quartal 2026 und der
Herabstufung der Prognose liegt die Aktie derzeit nur 2% unter ihrem
Schlusskurs am Vorabend der Veröffentlichung des Berichts. Unserer Ansicht
nach ist der Hauptgrund für die verhaltene Reaktion auf die Zahlen, dass der
Markt weiterhin auf die bevorstehende Einreichung der Zulassungsunterlagen
(Biologics License Application oder BLA) durch Pfizer für den
Impfstoffkandidaten LB6V gegen die Lyme-Borreliose von Pfizer/Valneva
fokussiert ist. Wie wir in unserer Studie vom 31. März geschrieben haben,
nachdem LB6V den Endpunkt seiner Phase-3-Studie knapp verfehlt hatte,
schätzen wir die Wahrscheinlichkeit, dass die FDA LB6V zulassen wird, auf
über 50% (67%). Die Fragen der Analysten bei der Telefonkonferenz mit dem
Management nach Bekanntgabe der Ergebnisse konzentrierten sich auf den
Zeitpunkt des Treffens von Pfizer mit der FDA vor der BLA-Einreichung
(voraussichtlich noch in diesem Quartal) sowie auf den Zeitpunkt der
BLA-Einreichung selbst (2. Halbjahr 2026). Wird ein BLA-Antrag zur
Bearbeitung angenommen, versendet die FDA in der Regel einen 'Day 74 Letter'
(d. h. 74 Tage nach Eingang des ursprünglichen BLA-Antrags) an den
Antragsteller - in diesem Fall Pfizer. Valneva geht davon aus, dass Pfizer
die Annahme des BLA-Antrags durch die FDA bekannt geben wird. Wir behalten
unsere Kaufempfehlung bei, haben jedoch unser Kursziel von EUR4,80 auf EUR4,50
(Aufwärtspotenzial: 82%) gesenkt, um den Abwärtskorrekturen unserer
Prognosen infolge der nach unten revidierten Guidance sowie der zusätzlichen
Verwässerung durch die Aktienemission im vergangenen Monat Rechnung zu
tragen.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=75b29131db97d11c386aeff87a3c2074

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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