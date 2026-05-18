(Weitgehend neu)

Islamabad, ⁠18. Mai (Reuters) - Im Iran-Konflikt hat Pakistan einen überarbeiteten Friedensvorschlag der Teheraner Regierung an die USA übermittelt. Das bestätigte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, am Montag. Ein pakistanischer Insider sagte auf die Frage, ob es lange dauern werde, die Differenzen zu überwinden: "Wir haben nicht ‌viel Zeit." Beide Länder würden aber immer wieder ihre Bedingungen ändern, sagte der Insider.

Die Friedensgespräche scheinen derzeit festgefahren zu sein. Am Sonntag drohte US-Präsident Donald Trump dem ⁠Iran wieder ⁠mit Konsequenzen, sollte die Führung in Teheran nicht rasch handeln. "Für den Iran tickt die Uhr, und sie sollten sich besser schnell bewegen, sonst wird nichts von ihnen übrigbleiben. Jede Minute zählt!", schrieb er auf seiner Online-Plattform Truth Social. Vergangene Woche hatte Trump erklärt, eine Anfang April vereinbarte Waffenruhe mit dem Iran werde nur noch "künstlich am Leben ‌gehalten". Die iranische Antwort auf einen US-Vorschlag zur Beendigung ‌des Krieges habe deutlich gemacht, dass beide Seiten bei mehreren Fragen noch weit voneinander entfernt seien.

Zu den Streitpunkten gehören die nuklearen Ambitionen des Iran sowie die Kontrolle über die Straße von ⁠Hormus. Teheran hat den Schiffsverkehr in der Meerenge blockiert, durch die normalerweise ein Fünftel ‌der weltweiten Öl- und Flüssiggasexporte transportiert wird. ⁠Der Iran fordert seinerseits ein Ende des Krieges an allen Fronten. Dies schließt den Libanon ein, wo der US-Verbündete Israel gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz kämpft.

WADEPHUL: IRAN MUSS AUF ATOMWAFFE VERZICHTEN

Teheran schließt Gespräche über sein Atomprogramm vor ‌einem dauerhaften Ende der Feindseligkeiten aus. Zudem ⁠fordert die Führung in Teheran Entschädigungen für ⁠Kriegsschäden, ein Ende der US-Seeblockade, Garantien gegen weitere Angriffe sowie die Wiederaufnahme der iranischen Ölverkäufe.

Der iranische Außenamtssprecher Baghaei betonte, sein Land sei auf alle Szenarien vorbereitet. "Was ihre Drohungen angeht, können Sie sicher sein, dass wir genau wissen, wie wir selbst auf den kleinsten Fehler der Gegenseite angemessen reagieren müssen", sagte er bei seiner wöchentlichen, im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz.

In Berlin sagte Bundesaußenminister Johann Wadephul, die Regierung in Teheran müsse "glaubwürdig auf jede Option verzichten, die Atomwaffe zu besitzen". Dies sei auch innerhalb der ⁠Vereinten Nationen so vereinbart.

(Bericht von Saad SayeedBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)