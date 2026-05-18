Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu neuem Heizungsgesetz

dpa-AFX · Uhr
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AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu neuem Heizungsgesetz:

"Sicher, kein Gesetz kommt so aus dem Parlament, wie es eingebracht wurde. Aber nach monatelangen Verhandlungen und mit diesem vollmundigen Vorlauf sollte der Entwurf doch bitte handwerklich so gemacht sein, dass er in Karlsruhe (Stichwort: Rückschrittsverbot) über jeden Zweifel erhaben ist. Denn - ganz abgesehen von allen parteipolitischen Scharmützeln - worum geht es denn: Die Energiewende soll gelingen, dafür soll breite Akzeptanz hergestellt und die Verbraucher nicht massiv verunsichert werden. Leider passiert genau das schon wieder. Und wer profitiert? Die extreme Rechte."/yyzz/DP/he

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