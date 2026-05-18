Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Trump

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Trump:

"Wer Donald Trump als töricht und dumm abtut, nur weil er in Peking keine Beistandserklärung für Taiwan abgab und dem chinesischen Präsidenten Xi beschied, dazu werde er nichts sagen, verkennt die seit jeher bestehende Ambivalenz der US-Politik in der Taiwan-Frage. Eine eindeutige Beistandsverpflichtung, wie sie die USA etwa in Europa im Rahmen der Nato abgegeben hat, gibt es nicht. Die USA machen beides, sie erkennen die Ein-China-Politik Pekings an und gleichzeitig unterstützen sie Taiwan militärisch zur Selbstverteidigung. Trump hat diese strategische Zweideutigkeit fortgesetzt, was für ihn kein großes Problem darstellt, denn Zweideutigkeit, Unberechenbarkeit und Wankelmütigkeit sind zentrale Elemente seiner Politik."/yyzz/DP/he

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