Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Katholikentag
dpa-AFX · Uhr
KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Katholikentag:
"Der Katholikentag hat nicht gezeigt, dass Kirche zu politisch ist. Sondern dass sie gar nicht anders kann. Denn wer christliche Werte ernst nimmt, muss auch Stellung beziehen."/yyzz/DP/he
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