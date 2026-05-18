Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Katholikentag

dpa-AFX · Uhr
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KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Katholikentag:

"Der Katholikentag hat nicht gezeigt, dass Kirche zu politisch ist. Sondern dass sie gar nicht anders kann. Denn wer christliche Werte ernst nimmt, muss auch Stellung beziehen."/yyzz/DP/he

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