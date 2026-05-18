QuantumCore: Der Schaufellieferant für die Quantenrevolution



EQS-Media / 18.05.2026 / 15:30 CET/CEST



QuantumCore ist seit April 2026 an der Börse handelbar und positioniert sich als Infrastrukturlieferant für den rasant wachsenden Quantentechnologie-Sektor. Man baut dabei nicht den nächsten Quantencomputer, sondern die Chips, ohne die keiner davon richtig läuft.

Das Unsichtbare, das alles entscheidet

Wer an Quantencomputing denkt, denkt an Qubits, an Google, IBM oder an futuristische Rechenmaschinen, die Probleme lösen sollen, an denen klassische Supercomputer scheitern. Doch zwischen dem theoretischen Versprechen und dem kommerziell nutzbaren Quantencomputer klafft eine Lücke, die bislang kaum ein Unternehmen direkt adressiert: die Hardware-Infrastruktur, die einen Quantencomputer erst nutzbar macht.

Genau hier setzt QuantumCore (ISIN: CA74767F1045, WKN: A429HH) an. Das in Toronto, Kanada, ansässige Unternehmen entwickelt spezialisierte Mikrochips für die Signalverarbeitung in Quantencomputern – Komponenten, die dafür sorgen, dass elektrische Steuersignale präzise ankommen, Rauschen minimiert wird und die extrem empfindlichen Quantensysteme thermisch stabil bleiben. Klingt technisch? Ist es auch. Aber der Hintergrund ist schnell erklärt: Quantencomputer der heutigen Generation – insbesondere solche, die mit supraleitenden Materialien arbeiten – müssen bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt betrieben werden. In dieser kryogenen Umgebung entscheidet die Qualität der Signalverarbeitung direkt darüber, wie viele Qubits zuverlässig genutzt werden können und wie fehlerarm das System arbeitet.

QuantumCore will dabei nicht selbst den nächsten Quantencomputer bauen. Das Unternehmen verfolgt das sogenannte Picks-and-Shovels-Modell: Man liefert die Werkzeuge, die andere brauchen, um ihre Systeme leistungsfähiger zu machen. Historisch haben solche Infrastrukturstrategien in technologischen Boom-Phasen meist robustere Geschäftsmodelle hervorgebracht als der direkte Wettbewerb um die Endanwendung.

Wissenschaftliche Tiefe, akademische Vernetzung

Was QuantumCore eine besonders starke Marktstellung verleiht, ist die Qualität des wissenschaftlichen Fundaments. CTO und Mitgründer Christopher Wilson ist ausgewiesener Experte für Quantenrauschreduktion – also genau jene Disziplin, auf der das Kernprodukt des Unternehmens beruht. Seine akademischen Stationen reichen von den renommierten Eliteuniversitäten MIT und Yale bis zum Institut für Quantencomputing der Universität Waterloo in Ontario, Kanada. Zudem war Wilson als Senior Scientific Advisor bei Rigetti Computing tätig, einem der bekanntesten börsennotierten Quantencomputer-Hersteller der Welt.

CEO und Mitgründer Eugene Profis bringt die kapitalmarktrelevante Seite mit. Er war in führenden Rollen bei Black Diamond Asset Management, Mackenzie Investments, Burgundy Asset Management und Haywood Securities tätig. Der dritte im Kern-Trio ist Senior Scientific Officer Dmytro Dubyna, ein Spezialist für Quantensimulation und Supraleitung mit Verbindung zum Institute for Quantum Computing in Waterloo.

Die Verbindungen zur Universität Waterloo sind strategisch bedeutsam. Das dortige Institut gilt als einer der führenden Quantenforschungsstandorte weltweit und sitzt mitten im kanadischen Technologie-Ökosystem, das durch Nähe zu Toronto, zu IBM Canada und zu zahlreichen Deeptech-Investoren geprägt ist. Kanada hat sich als Standort für Quantenforschung international profiliert, unter anderem durch staatliche Förderprogramme und die Ansiedlung von Forschungszentren führender US-Konzerne.

Markt zwischen Boom-Erwartung und Infrastrukturbedarf

Der globale Markt für Quantencomputing-Technologien wächst, auch wenn die kommerzielle Reife noch aussteht. Je nach Prognosemodell werden bis 2040 Marktvolumina von 90 bis 170 Milliarden US-Dollar erwartet. Das spezifischere Segment, auf das QuantumCore abzielt – Mikrochips für Quantensysteme – wird bis 2030 oder 2035 auf ein Volumen von 1,5 bis 4 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das klingt nach einem Nischenmarkt, ist aber angesichts der technologischen Engpässe ein strategisch attraktives Segment.

Die großen börsennotierten Quantencomputing-Unternehmen – darunter IonQ), Rigetti Computing und D-Wave Quantum – sind Hersteller vollständiger Quantensysteme. Sie sind damit potenziell Kunden von QuantumCore und keine Wettbewerber. Während IonQ auf die sogenannte Ionenfallen-Technologie setzt und derzeit als kommerziell erfolgreichster reiner Quantenplayer gilt, arbeiten Rigetti und die Schwergewichte IBM und Google mit supraleitenden Systemen – genau jener Technologie, für die QuantumCores Chips in erster Linie konzipiert sind.

Dieser Unterschied ist für das Investmentverständnis zentral: QuantumCore konkurriert nicht mit IonQ, Rigetti oder D-Wave, sondern will ihnen zuliefern. Das Unternehmen bewegt sich damit auf einer neuen Ebene der Wertschöpfungskette – mit potenziell geringerem Plattformrisiko, aber auch anderem Renditepfad.

Wie groß das Anlegerinteresse an dieser Hardware-Ebene ist, zeigt eine aktuelle Meldung von QuantWare. Das niederländische Unternehmen schloss eine Finanzierung über 178 Millionen US-Dollar ab – die bislang größte ihrer Art in der Quantenbranche. Zu den Investoren zählen Intel Capital sowie In-Q-Tel (IQT), eine strategische Risikokapitalgesellschaft, die 1999 gegründet wurde, um Spitzentechnologien für die US-Geheimdienste zu identifizieren. QuantWare baut mit seiner VIO™-Architektur modulare Quantenprozessoren für bis zu 10.000 Qubits und beliefert bereits mehr als 50 Kunden in 20 Ländern. Das Unternehmen ist damit ein potenzieller Abnehmer für QuantumCores Hardwarekomponenten.

Roadmap, Geschäftsmodell und M&A-Strategie

QuantumCore befindet sich noch in der Entwicklungsphase. 2025 stand die Prototypenentwicklung der Signalverarbeitungs-Chips im Vordergrund. Für 2026 ist ein Beta-Chip für erste Tests vorgesehen, 2027 sollen Pilotanwendungen mit Quantencomputing-Kunden folgen. Ab 2028 plant das Unternehmen den kommerziellen Hochlauf über spezialisierte Fertigungspartner, sogenannte Foundries für supraleitende Halbleiterprozesse.

Das Geschäftsmodell umfasst direkten Hardwareverkauf, Vertriebspartnerschaften im Bereich Kryotechnik und Mikrowellen-Messtechnik sowie mögliche Lizenzierungsvereinbarungen mit nationalen Laboren, Verteidigungsprogrammen und Forschungszentren. Letzteres ist ein interessanter Punkt: Quanteninfrastruktur ist zunehmend auch ein sicherheitspolitisches Thema, was staatliche Förderprogramme und Beschaffungsinitiativen wahrscheinlicher macht.

Flankiert wird die organische Entwicklung durch eine ambitionierte M&A-Strategie. QuantumCore will gezielt IP-starke Nischenanbieter aus den Bereichen Kryohardware, Mikrowellen-Tools, supraleitende Materialien sowie Laser- und Detektortechnologien übernehmen. Das Ziel: ein breiterer Infrastrukturanbieter für Hersteller kompletter Quantensysteme zu werden. Für Anleger ist entscheidend, ob die geplanten Übernahmen tatsächlich neues geistiges Eigentum, Kundenzugänge und Fertigungskompetenz bringen.

Fazit: Infrastrukturwette auf Quantum-Megatrend

Das Quantencomputing-Ökosystem steht vor dem Übergang von der Forschung zur industriellen Nutzung. In dieser Phase werden zuverlässige Hardwarekomponenten zum entscheidenden Engpass. Wer diesen Engpass mit verifizierten Technologien adressiert, positioniert sich als unverzichtbarer Partner für die großen Systemhersteller.

QuantumCore ist aktuell mit rund 60 Millionen CAD an der Börse bewertet – ein Bruchteil dessen, was Investoren gerade in vergleichbare private Unternehmen stecken. Die niederländische QuantWare wird etwa privat bereits mit einem Vielfachen davon gehandelt – obwohl beide Unternehmen dasselbe Marktsegment bedienen. Wer also an diesem Boom teilhaben will, findet mit QuantumCore derzeit die einzige börsennotierte Möglichkeit, direkt auf diese Infrastrukturschicht zu setzen.

Die nächsten Monate werden zeigen, ob QuantumCore diesen Anspruch mit konkreten Ergebnissen untermauern kann. Beta-Tests, erste Pilotpartnerschaften, Fertigungsvereinbarungen und robuste Leistungsdaten zu Signalqualität und Thermik sind die Messlatten, an denen Anleger die Fortschritte des Unternehmens ablesen können. Gelingt der Schritt vom Labor in den kommerziellen Prototyp, könnte QuantumCore zu einem gefragten Infrastrukturanbieter in einem der spannendsten Technologiesegmente der nächsten Dekade werden. Der Einstieg auf dem aktuellen Bewertungsniveau ist eine fokussierte Wette auf den technologischen Unterbau der Quantenrevolution.

QuantumCore Ltd. gehört auf die Watchliste aller Anleger, die sich für das Thema Quantencomputing interessieren. Wer sich genauer zur Aktie informieren möchte, findet tiefergehende Informationen und Daten zum Unternehmen im Verumo Unternehmensprofil zu (Link: https://verumo.de/aktien/quantumcore-ltd) Verumo Abonnenten erhalten alle wichtigen Updates zur Aktie per E-Mail.

Aktiendaten und Finanzierung

QuantumCore Ltd.

WKN: A429HH

ISIN: CA74767F1045

CSE: QNCR

FRA: K1Y

Kurs (15.05.2026): 2,14 CAD

Webseite: https://www.qncor.ca/

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