Ryanair fliegt Rekordgewinn ein - Kriegssorgen dämpfen Sommer-Ausblick

Dublin, 18. ⁠Mai (Reuters) - Europas größter Billigflieger Ryanair hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 dank einer hohen Nachfrage einen Rekordgewinn eingeflogen. "Wir haben ein Rekordjahr, ein Rekord-Passagieraufkommen und Rekordgewinne geliefert", sagte Konzernchef Michael O'Leary am Montag. Der Gewinn nach Steuern kletterte ‌in den zwölf Monaten bis Ende März auf 2,26 Milliarden Euro von 1,61 Milliarden Euro im Vorjahr. Damit übertraf Ryanair knapp die Erwartungen ⁠von Analysten, ⁠die im Schnitt mit 2,20 Milliarden Euro gerechnet hatten. Nicht in den Zahlen enthalten ist eine Rückstellung von 85 Millionen Euro für eine Geldstrafe der italienischen Wettbewerbsbehörde, gegen die Ryanair juristisch vorgeht.

Für das anstehende Sommerquartal zeigte sich O'Leary zurückhaltend. "Wir durchleben derzeit eindeutig eine Phase erheblicher Unsicherheit", ‌betonte der Manager. Wegen der Sorgen der ‌Verbraucher vor den Folgen des US-israelischen Krieges gegen den Iran rechnet Ryanair in der Hauptreisezeit nicht mehr mit steigenden Ticketpreisen. Statt des erwarteten leichten Anstiegs ⁠dürften die Preise von Juli bis September nun weitgehend stagnieren. Der Konkurrent ‌Wizz Air hatte sich in der ⁠vergangenen Woche trotz der Turbulenzen im Nahen Osten dagegen optimistischer geäußert. Die Buchungen lägen zwei Prozentpunkte über dem Vorjahresniveau, hatte Konzernchef Jozsef Varadi der Nachrichtenagentur Reuters gesagt. Günstige Ticketpreise zögen Passagiere an ‌und hälfen dabei, die Auswirkungen ⁠des Krieges auszugleichen.

Entwarnung gaben beide Fluggesellschaften ⁠bei möglichen Treibstoffengpässen wegen der Schließung der Straße von Hormus. Die Lieferanten hätten sich an die Situation angepasst, teilte Ryanair mit. Finanzchef Neil Sorahan zeigte sich in einem Interview zunehmend zuversichtlich, dass es auch nach dem Sommer zu keinen Unterbrechungen bei der Kerosinversorgung kommen werde. Auch Wizz-Air-Chef Varadi hatte Sorgen wegen möglicher Engpässe zurückgewiesen: Die Treibstoffversorgung für die kommenden sechs bis acht Monate sei gesichert.

(Bericht von Conor ⁠Humphries und Philipp Krach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)