Schweizer Wirtschaft nimmt zum Jahresauftakt Fahrt auf
Reuters · Uhr
Zürich, 18. Mai (Reuters) - Die Schweizer Wirtschaft ist im ersten Quartal dank der Industrie und des Dienstleistungssektors schneller gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Januar bis März um 0,5 Prozent zum Vorquartal, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag gestützt auf eine Schnellschätzung mitteilte. Detaillierte Zahlen sollen am 1. Juni veröffentlicht werden. Im vierten Quartal 2025 war die Schweizer Wirtschaft sporteventbereinigt um 0,2 Prozent gewachsen.
(Bericht von Oliver Hirt und John Revill, redigiert von Thomas Seythal)
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