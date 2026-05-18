Schweizer Wirtschaft nimmt zum Jahresauftakt Fahrt auf

Reuters · Uhr
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Zürich, ⁠18. Mai (Reuters) - Die Schweizer Wirtschaft ist im ersten ‌Quartal dank der Industrie und des Dienstleistungssektors ⁠schneller ⁠gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Januar bis März um ‌0,5 Prozent zum ‌Vorquartal, wie das Staatssekretariat für ⁠Wirtschaft (Seco) am Montag gestützt ‌auf ⁠eine Schnellschätzung mitteilte. Detaillierte Zahlen sollen am 1. Juni ‌veröffentlicht ⁠werden. Im ⁠vierten Quartal 2025 war die Schweizer Wirtschaft sporteventbereinigt um 0,2 Prozent gewachsen.

(Bericht von Oliver Hirt ⁠und John Revill, redigiert von Thomas ‌Seythal)

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