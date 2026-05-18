Sonova wächst dank neuer Hörgeräte - Starker Franken bremst

Der Schweizer Hörgerätehersteller Sonova ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 dank der starken Nachfrage nach neuen Modellen operativ ‌gewachsen. Der Umsatz stieg in Lokalwährungen um 5,9 Prozent, ging in Schweizer Franken ⁠aber ⁠um 0,2 Prozent auf rund 3,61 Milliarden Franken zurück, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Treiber war vor allem das Großhandelsgeschäft mit neuen, KI-gestützten ‌Hörgeräten. Der um Sonderfaktoren ‌bereinigte Betriebsgewinn (Ebita) kletterte währungsbereinigt um 17,3 Prozent, in Franken blieb ein Plus von ⁠3,7 Prozent auf 811,2 Millionen Franken.

Die ‌Aktionäre sollen an ⁠der operativen Stärke teilhaben: Der Verwaltungsrat schlägt eine Rekorddividende von 4,70 Franken je Aktie vor.

Für das neue ‌Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende ⁠März) zeigte sich Sonova ⁠optimistisch und stellte ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von fünf bis acht Prozent sowie einen Anstieg des Kern-EBIT um sieben bis zehn Prozent in Aussicht.