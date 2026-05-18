Sonova wächst dank neuer Hörgeräte - Starker Franken bremst
Der Schweizer Hörgerätehersteller Sonova ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 dank der starken Nachfrage nach neuen Modellen operativ gewachsen. Der Umsatz stieg in Lokalwährungen um 5,9 Prozent, ging in Schweizer Franken aber um 0,2 Prozent auf rund 3,61 Milliarden Franken zurück, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Treiber war vor allem das Großhandelsgeschäft mit neuen, KI-gestützten Hörgeräten. Der um Sonderfaktoren bereinigte Betriebsgewinn (Ebita) kletterte währungsbereinigt um 17,3 Prozent, in Franken blieb ein Plus von 3,7 Prozent auf 811,2 Millionen Franken.
Die Aktionäre sollen an der operativen Stärke teilhaben: Der Verwaltungsrat schlägt eine Rekorddividende von 4,70 Franken je Aktie vor.
Für das neue Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende März) zeigte sich Sonova optimistisch und stellte ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von fünf bis acht Prozent sowie einen Anstieg des Kern-EBIT um sieben bis zehn Prozent in Aussicht.
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