Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 8 May 2026 to 14 May 2026
Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
08/05/2026
|
FR0013230612
|
2 131
|
17.7048
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
08/05/2026
|
FR0013230612
|
304
|
17.7012
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
08/05/2026
|
FR0013230612
|
57
|
17.6835
|
AQEU
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
08/05/2026
|
FR0013230612
|
153
|
17.6656
|
TQEX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
11/05/2026
|
FR0013230612
|
3 652
|
18.1736
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
11/05/2026
|
FR0013230612
|
94
|
18.2234
|
AQEU
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
11/05/2026
|
FR0013230612
|
1 421
|
18.3025
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
11/05/2026
|
FR0013230612
|
6
|
18.3533
|
TQEX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
12/05/2026
|
FR0013230612
|
1 540
|
18.1468
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
12/05/2026
|
FR0013230612
|
974
|
18.1126
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
12/05/2026
|
FR0013230612
|
16
|
18.1125
|
AQEU
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
12/05/2026
|
FR0013230612
|
43
|
18.0730
|
TQEX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
13/05/2026
|
FR0013230612
|
3 818
|
18.3435
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
13/05/2026
|
FR0013230612
|
2 193
|
18.4036
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
13/05/2026
|
FR0013230612
|
83
|
18.3692
|
AQEU
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
13/05/2026
|
FR0013230612
|
25
|
18.4256
|
TQEX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
14/05/2026
|
FR0013230612
|
1 580
|
18.6156
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
14/05/2026
|
FR0013230612
|
515
|
18.5860
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
14/05/2026
|
FR0013230612
|
84
|
18.5624
|
AQEU
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
14/05/2026
|
FR0013230612
|
48
|
18.5950
|
TQEX
|
|
|
|
TOTAL
|
18 737
|
18.2256
|
Tikehau Capital