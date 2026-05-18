@TimoBaudzus: 20 Jahre Aktienmarkt – 11 fundamentale Lektionen für dein Depot! | Invest 2026

Der Iran-Krieg schwelt weiter, der Ölpreis notiert stabil über 90 Dollar – und trotzdem klettert der S&P 500 von einem Allzeithoch zum nächsten. In Zeiten, in denen das Schreckgespenst der Stagflation durch die Medien geistert, verlieren viele Privatanleger den Kompass. Timo Baudzus (Einfach gut mit Geld) räumt in seinem Vortrag auf der Invest in Stuttgart mit alten Markt-Dogmen auf und teilt elf fundamentale Lektionen aus zwei Jahrzehnten Börsenerfahrung.



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Timestamps:

00:00 ► Markt-Paradoxon: Allzeithochs trotz Iran-Krieg und Inflation

01:06 ► Timo's erste Aktie 2006: Eine schmerzhafte Lektion über Volatilität

03:04 ► Historische Krisen im Check

05:45 ► 108 Bullenjahre: Warum der Aktienmarkt strukturell nach oben strebt

06:48 ► Geopolitische Zeitenwende: Der Übergang zur multipolaren Weltordnung

08:20 ► Rasante Innovationszyklen: Von ChatGPT zu Quantencomputern

10:12 ► Blockchain & Krypto: Kann Technologie den Bitcoin knacken?

13:30 ► Kontrollverlust akzeptieren: Trainiere deinen Muskel Volatilität!

15:56 ► Was du wirklich kontrollieren kannst: Assets, Diversifikation & Kosten

17:46 ► Das absolute Pflichtprogramm: Der unaufhaltsame Sparplan-Effekt

19:58 ► Staatliche Förderung: Für wen lohnt sich das Altersvorsorgedepot?

21:00 ► Timo's Portfolio enthüllt: Der strategische 40/30/30-Ansatz

26:11 ► Core-Satellite-Ansatz: Gewinne richtig managen am Beispiel ASML

28:31 ► Antizyklisch investieren: Die 40%-Erfolgsstory mit TotalEnergies

30:46 ► Alte Gewissheiten sterben: Warum hohe Zinsen Gold nicht mehr bremsen

33:00 ► Setze auf simple Thesen: Die langfristige Zukunft von China (Hang Seng)

36:41 ► Game Changer für Trader: Das strategische Denken in großen Zeiteinheiten

39:42 ► Liebe die Langeweile: Abwehrspieler vs. Stürmer im Depot (Alphabet, Uber & Co.)

42:15 ► Such dir Gleichgesinnte: Die Kraft der Community



Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

WKN: A1JX52 | ISIN: IE00B3RBWM25

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Euwax Gold II

WKN: EWG2LD | ISIN: DE000EWG2LD8

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/etps/etcs/stuttgart/ewg2ld-euwax-gold-ii



ASML Holding N.V.

WKN: A1J4U4 | ISIN: NL0010273215

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a1j4u4-asml-holding



TotalEnergies SE

WKN: 850727 | ISIN: FR0000120271

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/850727-totalenergies



Alphabet Inc. Class A

WKN: A14Y6H | ISIN: US02079K3059

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a14y6h-alphabet-a



Alibaba Group Holding Ltd.

WKN: A117ME | ISIN: US01609W1027

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a117me-alibaba-group-holding



Uber Technologies Inc.

WKN: A2PHHG | ISIN: US90353T1007

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a2phhg-uber-tech-dl--00001



Novo Nordisk A/S

WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a3eu6f-novo-nordisk





Palantir Technologies Inc.

WKN: A2QA4J | ISIN: US69608A1088

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a2qa4j-palantir-technologies-inc



Coinbase Global Inc.

WKN: A2QP7J | ISIN: US19260Q1076

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a2qp7j-coinbase-global



DroneShield Ltd.

WKN: A2DMAA | ISIN: AU000000DRO2

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D-Wave Quantum Inc.

WKN: A3DSV9 | ISIN: US26740W1099

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Coca-Cola Company

WKN: 850663 | ISIN: US1912161007

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Procter & Gamble Co.

WKN: 852062 | ISIN: US7427181094

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Henkel AG & Co. KGaA Vz.

WKN: 604843 | ISIN: DE0006048432

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Beiersdorf AG

WKN: 520000 | ISIN: DE0005200003

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21Shares Solana ETP

WKN: A3GULA | ISIN: CH1114873776

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🕐 Das Video wurde am 18.05.2026 um 20:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



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