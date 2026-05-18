@TimoBaudzus: 20 Jahre Aktienmarkt – 11 fundamentale Lektionen für dein Depot! | Invest 2026
Der Iran-Krieg schwelt weiter, der Ölpreis notiert stabil über 90 Dollar – und trotzdem klettert der S&P 500 von einem Allzeithoch zum nächsten. In Zeiten, in denen das Schreckgespenst der Stagflation durch die Medien geistert, verlieren viele Privatanleger den Kompass. Timo Baudzus (Einfach gut mit Geld) räumt in seinem Vortrag auf der Invest in Stuttgart mit alten Markt-Dogmen auf und teilt elf fundamentale Lektionen aus zwei Jahrzehnten Börsenerfahrung.
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Timestamps:
00:00 ► Markt-Paradoxon: Allzeithochs trotz Iran-Krieg und Inflation
01:06 ► Timo's erste Aktie 2006: Eine schmerzhafte Lektion über Volatilität
03:04 ► Historische Krisen im Check
05:45 ► 108 Bullenjahre: Warum der Aktienmarkt strukturell nach oben strebt
06:48 ► Geopolitische Zeitenwende: Der Übergang zur multipolaren Weltordnung
08:20 ► Rasante Innovationszyklen: Von ChatGPT zu Quantencomputern
10:12 ► Blockchain & Krypto: Kann Technologie den Bitcoin knacken?
13:30 ► Kontrollverlust akzeptieren: Trainiere deinen Muskel Volatilität!
15:56 ► Was du wirklich kontrollieren kannst: Assets, Diversifikation & Kosten
17:46 ► Das absolute Pflichtprogramm: Der unaufhaltsame Sparplan-Effekt
19:58 ► Staatliche Förderung: Für wen lohnt sich das Altersvorsorgedepot?
21:00 ► Timo's Portfolio enthüllt: Der strategische 40/30/30-Ansatz
26:11 ► Core-Satellite-Ansatz: Gewinne richtig managen am Beispiel ASML
28:31 ► Antizyklisch investieren: Die 40%-Erfolgsstory mit TotalEnergies
30:46 ► Alte Gewissheiten sterben: Warum hohe Zinsen Gold nicht mehr bremsen
33:00 ► Setze auf simple Thesen: Die langfristige Zukunft von China (Hang Seng)
36:41 ► Game Changer für Trader: Das strategische Denken in großen Zeiteinheiten
39:42 ► Liebe die Langeweile: Abwehrspieler vs. Stürmer im Depot (Alphabet, Uber & Co.)
42:15 ► Such dir Gleichgesinnte: Die Kraft der Community
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
WKN: A1JX52 | ISIN: IE00B3RBWM25
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Euwax Gold II
WKN: EWG2LD | ISIN: DE000EWG2LD8
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/etps/etcs/stuttgart/ewg2ld-euwax-gold-ii
ASML Holding N.V.
WKN: A1J4U4 | ISIN: NL0010273215
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a1j4u4-asml-holding
TotalEnergies SE
WKN: 850727 | ISIN: FR0000120271
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/850727-totalenergies
Alphabet Inc. Class A
WKN: A14Y6H | ISIN: US02079K3059
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a14y6h-alphabet-a
Alibaba Group Holding Ltd.
WKN: A117ME | ISIN: US01609W1027
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a117me-alibaba-group-holding
Uber Technologies Inc.
WKN: A2PHHG | ISIN: US90353T1007
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Novo Nordisk A/S
WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333
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Palantir Technologies Inc.
WKN: A2QA4J | ISIN: US69608A1088
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Coinbase Global Inc.
WKN: A2QP7J | ISIN: US19260Q1076
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a2qp7j-coinbase-global
DroneShield Ltd.
WKN: A2DMAA | ISIN: AU000000DRO2
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D-Wave Quantum Inc.
WKN: A3DSV9 | ISIN: US26740W1099
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a3dsv9-d-wave-quantum-dl--0001
Coca-Cola Company
WKN: 850663 | ISIN: US1912161007
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Procter & Gamble Co.
WKN: 852062 | ISIN: US7427181094
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Henkel AG & Co. KGaA Vz.
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Beiersdorf AG
WKN: 520000 | ISIN: DE0005200003
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21Shares Solana ETP
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🕐 Das Video wurde am 18.05.2026 um 20:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.
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