Tofuwurst & Co: Produktion von Fleischersatz schrumpft erstmals

Berlin, 18. ⁠Mai (Reuters) - Tofuwurst, Sojabratling, Veggie-Burger: Die Produktion von veganen oder vegetarischen Fleisch-Alternativen ist 2025 erstmals geschrumpft. Die Herstellung in Deutschland sank um 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 124.900 Tonnen, ‌wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. In den Jahren zuvor war die Erzeugung von Fleischersatzprodukten stetig gewachsen. Trotz des ⁠Rückschlags hat ⁠sich die Produktion binnen sechs Jahren aber mehr als verdoppelt (+107,0 Prozent): 2019 wurden nur 60.400 Tonnen hergestellt.

Auch der Wert der Fleischersatzproduktion sank vergangenes Jahr auf 632,6 Millionen Euro. Das entspricht einem Rückgang von 2,2 Prozent verglichen mit 2024. ‌Zum Vergleich: 2025 wurden Fleisch und ‌Fleischerzeugnisse im Wert von gut 45,2 Milliarden Euro in Deutschland produziert. Das entsprach einem Zuwachs von 2,0 Prozent. "Die Herstellung von Fleisch übersteigt ⁠die der Fleischalternativen um ein Vielfaches", betonten die Statistiker. Wertmäßig ‌fiel die Fleischproduktion gut 70-mal ⁠größer aus als die von Ersatzprodukten. Trotz des Booms der Vorjahre bleibt der Markt für Fleischalternativen damit eine Nische.

Der Pro-Kopf-Verzehr von Fleisch ist nach vorläufigen Angaben der ‌Bundesanstalt für Landwirtschaft und ⁠Ernährung (BLE) zuletzt leicht gestiegen, wie die ⁠Statistiker außerdem mitteilten. Mit durchschnittlich 54,9 Kilogramm pro Person lag der rechnerische Fleischverzehr in Deutschland im vergangenen Jahr leicht über dem der beiden Vorjahre 2023 (52,9 Kilogramm) und 2024 (53,5 Kilogramm).

Als Fleischersatzprodukte gelten zum Beispiel vegetarische Brotaufstriche, Tofuprodukte, vegetarische oder vegane Lebensmittel, die dem äußeren Anschein nach Wurst ähneln. Dazu zählen neben vegetarischen Brotaufstrichen, Sojabratlingen oder Tofu zum ⁠Beispiel auch vegetarische Wurst.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)