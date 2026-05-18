Trading-Chance S&P 500: Darauf sollten Sie achten

Der Iran-Krieg ist auch weiterhin nicht beendet, und auch in der Ukraine tobt die Auseinandersetzung mit unverminderter Gewalt. Bislang ignorieren die Börsen die hochriskante Lage und setzen auf ein baldiges Ende. Denn die meisten westlichen Börsen, speziell die amerikanischen Märkte, klettern von einem Allzeithoch zum nächsten.

Michael Burry ist (the big) Short

Star-Investor Michael Burry, bekannt aus dem Film The Big Short, nimmt im Mai 2026 eine extrem pessimistische und bearish ausgerichtete Short-Positionierung gegenüber dem breiten Aktienmarkt ein – insbesondere bezüglich des Tech-Sektors und des Trends rund um Künstliche Intelligenz (KI). Er wettet über gehebelte Instrumente (Put-Optionen) massiv gegen führende Marktindizes sowie populäre Tech-Giganten. Seine aktuelle Positionierung und die Gründe dafür lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die konkrete Positionierung (Stand: Mai 2026)

• Short auf den Nasdaq 100 & Tech-Werte: Burry setzt über Put-Optionen direkt auf fallende Kurse im US-Technologie- und Halbleitersektor.

• Wetten gegen Nvidia: Er hält signifikante, gehebelte Bear-Optionen gegen Nvidia. Kürzlich (Frühjahr 2026) stockte er diese Position mit Puts auf, die darauf wetten, dass Nvidia bis Anfang 2027 unter 115 USD fällt (zusätzlich zu bereits bestehenden Puts mit einem 100-Dollar-Strike).

• Wetten gegen Palantir: Burry ist zudem massiv short bei Palantir. Er hält hier zwei Tranchen an Put-Optionen (eine für Dezember 2026 mit einem 100-Dollar-Strike und eine für Juni 2027 mit einem 50-Dollar-Strike). Nach seinen Berechnungen liegt der faire Wert der Aktie bei gerade einmal rund 46 USD.

• Kritik an Bitcoin & Krypto: Er sieht in Bitcoin eine spekulative Blase, die als Absicherung gegen Währungsentwertung versagt hat, und warnt vor einer „Collateral Death Spiral“ im Kryptosektor.

Die Gründe: Warum positioniert er sich so?

Die „Illusion“ der Unternehmensgewinne (Das Bilanz-Argument)

In einer vielbeachteten Analyse auf seinem Substack „Cassandra Unchained“ legte Burry im Frühjahr 2026 dar, warum die Gewinne des Nasdaq 100 seiner Ansicht nach eine „Illusion“ sind. Kern seiner Kritik ist die aktienbasierte Vergütung (Stock-Based Compensation) der Tech-Konzerne. Unternehmen wie Nvidia müssen immense Summen aufwenden (Nvidia kaufte beispielsweise im Geschäftsjahr 2026 eigene Aktien im Wert von über 40 Milliarden Dollar zurück), um die Verwässerung durch Mitarbeiteraktien auszugleichen. Rechnet man diese realen Cash-Abflüsse und die dazugehörigen Steuerzahlungen ein, ist das tatsächliche Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Nasdaq laut Burrys Berechnungen viel höher als offiziell ausgewiesen (eher bei 42,5 statt der oft zitierten 30). Das mache den Markt zu einem der teuersten der Geschichte.

Parallelen zum Dotcom-Crash

Burry warnt explizit davor, dass die rasante Tech-Rallye und die extremen Bewertungen im Halbleiter- und KI-Sektor stark an das Umfeld kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000 erinnern. „Das Ende hiervon ist nah“, warnte er im Mai 2026 mit Blick auf die fortlaufenden Rekordhochs der Indizes. 3. Zirkuläre Geschäftsmodelle und KI-Hype Er argumentiert, dass der KI-Boom auf künstlich aufgeblähten, zirkulären Geschäftsmodellen beruht. Sobald sich das Wachstum bei den KI-Chips normalisiert, werde die fundamentale Fragilität dieser Geschäftsmodelle und Bewertungen sichtbar werden.

Wie stellt er sich den Crash vor? Interessant ist, dass Burry im April 2026 Entwarnung für einen sofortigen, senkrechten Marktkollaps (ein sogenanntes „Needle Top“) gab. Solche Muster seien historisch ein Mythos. Stattdessen prognostiziert er für die kommenden Monate eine Phase extrem hoher Volatilität, bei der sich neue Höchststände mit heftigen Rücksetzern abwechseln und so langsam das Plateau eines Bullenmarktes ausbilden, bevor das gesamte Kartenhaus einbricht. Obwohl er einräumt, dass er in der Vergangenheit oft als „Meme“ für zu frühe Crash-Warnungen galt, betont er im Mai 2026: „Heute sage ich es nicht nur voraus – ich warne euch.“

Zyklen zeigen erhöhte Korrekturwahrscheinlichkeit

In unserem folgenden Chart sehen wir komprimiert diverse Zyklen des Aktienmarktes. Der Wahl- und Dekadenzyklus zeigen für die kommenden zwei Monate eine seitwärts oder abwärts gerichtete Bewegung an. Unser RW Cycle (oben) kippt just jetzt gen Süden und der Zyklus-Forecast (ganz unten) deutet auch einen Zyklus der vermeintlichen Schwäche an. Entsprechend bietet es sich an, hohe Short-Einstiege zu suchen.

Quelle: www.tradingview.com

Der Commitment of Traders Report zeigt bis dato noch keine nennenswerten Auffälligkeiten. In der Vergangenheit gingen Toppings sehr häufig schnelle und gleichzeitig starke Veränderungen im Open Interest, sowie in den Netto-Positionen der kommerziellen Adressen, voraus. Achten Sie fortan unbedingt darauf, ob sich das Open Interest rasant massiv verändert und ob sich die kommerziellen Marktteilnehmer binnen kürzester Zeit auf eine starke Absicherung bewegen.

Quelle: www.tradingview.com

Das Öl-Problem

Man könnte meinen, die Lage sei weitestgehend unter Kontrolle und wenig dramatisch, wenn man die sorglos steigenden Aktienmärkte so verfolgt. Doch die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus kann schlagartig zu einem gigantischen Problem werden. Die weltweiten Rohölreserven der einzelnen Länder werden gerade aufgezehrt und gehen zur Neige. Laut Berechnungen sind wir zwischen drei und fünf Wochen davon entfernt, dass Unternehmen ihre Produktion stark reduzieren und Energie rationiert werden muss. Der Iran hat, da er dies sicher auch weiß, keine Eile, sich mit den USA zu einigen. Ob US-Präsident Trump sich des Ernsts der Lage wirklich in vollem Ausmaß bewusst ist darf zumindest mit einem Fragezeichen versehen werden. Wenn es einmal mehr seine berühmt-berüchtigte Verhandlungstaktik sein sollte, dann segelt er diesmal ganz hart am Wind.

Analysen der Internationalen Energieagentur (IEA) sowie führender Bankhäuser wie JPMorgan zeigen, dass das globale Ölsystem ab Anfang Juni 2026 unter extremen operativen Stress gerät. Die kritische Frist, bis die globalen Puffer erschöpft sind und weitreichende Rationierungen sowie Produktionsstopps einsetzen, beträgt ab Mitte Mai noch ca. 2 bis maximal 4 Wochen. 1. Das mathematische Defizit (Die Angebotslücke) Unter Normalbedingungen transportiert die Straße von Hormus etwa 20 Millionen Barrel Öl und Ölprodukte pro Tag (mb/d) – das entspricht rund einem Fünftel des weltweiten Gesamtverbrauchs. Durch die Blockade ist dieser Strom auf weniger als 10 % eingebrochen. Die Lücke wird durch Notmaßnahmen gedämpft, bricht aber wie folgt ein:

Brutto-Verlust

• Kompensation 1 (Alternative Pipelines): können über Pipelines durch Saudi-Arabien zum Roten Meer und die VAE nach Fujairah umgeleitet werden.

• Kompensation 2 (Mehrproduktion Atlantikbecken): zusätzliche Exporte aus den USA, Brasilien und Kanada.

• Nachfragerückgang (Asien): Chinas Importe per Schiff sanken um ca. (Nachfragedämpfung durch geringere Raffinerieauslastung). Netto-Defizit auf dem Weltmarkt: Trotz aller Gegenmaßnahmen verbleibt laut IEA ein reales, physisches Defizit von rund 3,9 bis 5,7 Millionen Barrel pro Tag.

Die Berechnung: Warum noch 2 bis 4 Wochen?

Dass die Weltwirtschaft nicht schon im März kollabierte, liegt an der sogenannten „Logistikkette auf dem Wasser“ (Tanker, die vor dem 28. Februar beladen wurden, kamen erst im April/Mai in Europa und den USA an) sowie an den kommerziellen und strategischen Vorräten.

Schritt A: Der Schwund der kommerziellen Vorräte Die IEA meldete, dass die weltweit beobachteten Ölbestände im März um 129 Millionen Barrel und im April um weitere 117 Millionen Barrel eingebrochen sind (insgesamt minus 246 Millionen Barrel in nur 60 Tagen).

• Stand Mitte Mai 2026: IEA-Chef Fatih Birol warnt offiziell in Paris, dass die frei verfügbaren kommerziellen Bestände rapide abschmelzen und nur noch für „wenige Wochen“ reichen.

Schritt B: Die Belastungsgrenze der strategischen Reserven

Die IEA-Staaten haben im März die historisch größte Freigabe von 400 Millionen Barrel aus ihren strategischen Notfallreserven beschlossen zusätzliche Marktversorgung).

• Bis zum 8. Mai wurden bereits 164 Millionen Barrel davon physisch verbraucht.

• Bei der aktuellen täglichen Abbaurate erreicht die kritische Untergrenze der operativen Nutzbarkeit der verbleibenden Bestände in den ersten Juni-Wochen ihr Limit. Sobald die kommerziellen Lagerbestände den Mindeststand für den Betrieb von Raffinerien (Operational Stress Threshold) unterschreiten, droht der physische Abriss von Lieferketten. Dies wird für Anfang Juni 2026 berechnet.

Warum die Blockade nun zum „Killer“ wird

Wenn die verbleibenden 2 bis 4 Wochen ohne eine diplomatische oder militärische Öffnung der Meerenge verstreichen, treten folgende wirtschaftliche Kaskadeneffekte ein:

• Saisonaler Nachfrageschock (Sommer): Der Juni läutet auf der Nordhalbkugel die landwirtschaftliche Ernteperiode (hoher Dieselbedarf) und die Sommerreisewelle (Benzin/Kerosin) ein. Die Nachfrage steigt saisonal an, während die Lager leer sind.

• Explosion der Rohölpreise: Finanzinstitute wie Bloomberg und JPMorgan prognostizieren bei einem Andauern der Blockade über den Mai hinaus einen sprunghaften Anstieg von Brent-Crude auf 150 bis 154 USD pro Barrel.

• Erzwungene Zerstörung der Nachfrage (Rationierung): Da physisch kein Öl mehr da ist, bricht die Versorgung zusammen. In Asien (das 85 % seines Öls aus der Region bezieht) gibt es bereits Strom- und Treibstoffrationierungen. Westliche Industrienationen müssten bei Erreichen des Juni-Kipppunkts Fahrverbote, Produktionskürzungen in der Chemie- und Schwerindustrie sowie Flugstreichungen anordnen.

• Kollateralschaden Düngemittel: Über die Straße von Hormus wird ein Großteil der globalen Komponenten für Mineraldünger verschifft. Ein Ausfall über den Juni hinaus gefährdet die globale Nahrungsmittelsicherheit für schätzungsweise 100 Millionen Menschen im weiteren Jahresverlauf

Fazit

Wir sollten auch als Trader und selbst, wenn wir Short positioniert sein sollten, das Beste hoffen. Denn kein Tradinggewinn kann die katastrophalen Folgen kompensieren, die es haben würde, wenn die vorstehend beschriebenen Effekte eintreten. Rein statistisch weist unser Research uns aber losgelöst davon derzeit den Weg hin zu einer Short-Position. Entsprechend haben wir ein passendes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.

Open end Turbo Bear Optionsschein auf den S&P 500

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bear Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 8464,76 Zählern. Bei einem aktuellen Kurs von 7400 Punkten ergibt sich somit ein Hebel von 6,97. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet UN7S05.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 6400 und 5500 Punkte

Open end Turbo Bear Optionsschein auf den S&P 500

Basiswert S&P 500 WKN UN7S05 ISIN DE000UN7S056 Basispreis 8464,76 Punkte K.O.-Schwelle 8464,76 Punkte Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 6,97 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.